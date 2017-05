El Juli dice adiós a la Feria con "rabia" por no triunfar

Julián López El Juli se marcha de la feria de abril con "rabia" por no haber podido triunfar en condiciones después de las dos corridas que ha lidiado en la Maestranza.

El torero de Madrid aseguró que "en estas plazas, que son bonitas de torear, también se pasa muy mal porque hay mucha responsabilidad".

Su primer toro fue "muy terroso. Suelto en la muleta y arrollón por el pitón izquierdo. Por el derecho he estado a gusto. Lástima que el toro estaba montado y no he podido matarlo bien".

El quinto, según El Juli, fue un toro "sin clase, brusco y sin ritmo".

Por último, el diestro dijo que se va "con rabia porque me encuentro en un momento muy bueno y no me ha embestido ni un toro en toda la feria para cuajarlo. Muchas veces no encuentras esas sensaciones y triunfas. El triunfo se me resiste" sentenció.