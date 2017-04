El Juli: “Es un privilegio sentir los olés en un escenario como éste”

Julián López El Juli se mostró “muy contento” por la actuación que cuajó con en el quinto toro de la tarde y al que le pudo cortar una oreja y declaró que “es un privilegio sentir los olés en un escenario como éste", refiriéndose a la plaza de la Maestranza.La tarde no empezó del todo bien para el torero madrileño. El primero de los toros de su lote, en palabras del diestro, “se rajó y se aburrió. Le ha faltado el celo necesario para meterse en la muleta y empujar. Salía poco escupido de los muletazos que le iba dando y eso ha hecho que terminase rajándose. Le faltaba celo y no entraba en la muleta de verdad.”

"La transmisión es que el toro vaya de verdad detrás de la muleta”, aseguró a los micrófonos de “Toros tv”.Para El Juli, “el toro estaba bien hecho. Descolgado pero bien hecho y lo he podido cuajar a gusto con el capote”.

En el segundo toro de su lote, el diestro sí pudo cortar una oreja de mucho peso que sacó de un toro “que no embestía siempre igual”.

El torero aseguró estar “muy contento” con la faena que realizó, a pesar de que el de Garcigrande le puso las cosas difíciles. “El toro tuvo fondo pero no fue nada fácil. Sí ha tenido algunas cosas buenas. Por abajo respondía bien pero el animal se dormía, andaba y venía midiendo mucho. Era bastante complicado pero a pesar de ello, lo he disfrutado mucho”.

El Juli proseguía comentando que “me he encontrado a gusto a pesar de que el toro no embestía todas las veces igual. No tenía prácticamente ninguna continuidad, pero sí tenía algo bonito que me hacía sentirme. Con el capote me he encontrado muy cómodo y la faena ha tenido algunos detalles artísticos tanto con el capote como con la muleta”.

El torero volverá a realizar el paseíllo en el coso de la Maestranza el próximo lunes junto a Francisco Rivera y a Cayetano.