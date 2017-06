La Merced propone sus cuatro tardes de toros

Cuatro tardes de toros. Cuatro. Con esa coletilla incluida del permiso de la autoridad y 'si el tiempo no lo impide', son las que la empresa de la plaza toros de La Merced presentó ayer tarde en su cartel taurino para las Colombinas 2017 en el patio central del Ayuntamiento de la capital. Del 3 al 6 de agosto la plaza onubense se anuncia con sus mejores galas para el aficionado.

Morante, Perera, Manzanares, Miranda....dos carteles que dan el sitio merecido a los toreros de la tierra y apuntan nombres de figuras para cuatro tardes de feria sobre el albero mercedario. Dos carteles a los que se les suman esa novillada con picadores que abre el abono de este año y el festejo de rejones que habrá de ponerle broche preciso al mismo.

En nada restó el ser conocidos ya entre el aficionado los nombres que llegan a la feria para que éste se volcase un año más en darle su respaldo personal a ese acto oficial que la tradición hace celebrar en estas últimas fechas del mes de junio y que como el empresario Carlos Pereda anunció "comienza ya su plazo de renovación".

Similar formato de presentación al del año pasado con una puesta en escena dirigida por el periodista Manuel Jesús Montes situando de forma preferente ese cartel, novedoso en sus formas, y que implica en su composición al toro, la gesta colombina, en un guiño a la celebración del 525 aniversario y ese escenario que pone cada año la plaza de toros de La Merced.

Ambiente por todo lo alto para un acto que pone ya por esquinas y paredes el anuncio de una feria que llega de la mano de la pintora Lola Reymundo. Fueron muchas las autoridades y representantes sociales de esta ciudad las que estuvieron presentes en un acto que mantuvo varios puntos culminantes. Uno de ellos, la ovación como homenaje al desaparecido Iván Fandiño. Otro, ese momento en el que sonaron 'por Huelva' esas palmas a la terna de novilleros presente en el acto junto a las de David de Miranda y el rejoneador Andrés Romero.

Llegó la hora de desgranar la feria y en esa tarea se empleó Carlos Pereda, uno de los coempresarios del coso onubense.

Vino a argumentar su intervención el empresario en esa "ilusión que debe buscar una feria para que le guste al aficionado. Mantener la apuesta por la novillada es vital cuando hay argumentos y en Huelva los hay. Los hay con Emilio Silvera que nos deleitó el año pasado con un toreo que puso el vello de punta a esta plaza y que además viene acompañado de un torero como Serna al que le cumplimos la palabra de anunciarle en esta plaza tras su cogida el pasado año en Madrid y Rodrigo Molina, también con raíces onubenses y que tiene su proyección en la Fiesta".

Sobre las dos corridas que protagonizan el abono, el empresario justificó la presencia de Torrealta y Cuvillo como "dos encierros de garantías y sobre los que hemos cuidado mucho para que vengan con una gran presentación. La corrida del primer día es un auténtico duelo de titanes con toreros que no se dejan ganar la pelea y la otra tiene dentro un cartel que ilusiona por cuanto Morante, Manzanares y Roca Rey son el no va más de cualquier cartel. Por otro lado, rematar con el clasicismo de Mendoza, la progresión increíble de Andrés Romero y la novedad de Lea es parte de esa apuesta de la que hablaba", apuntó.

Cerró el acto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, destacando la importancia que la feria taurina tiene siempre para "una fiestas que en Huelva no se pueden entender sin los toros".

No suele esconderse el regidor municipal a la hora de hablar de "una Fiesta en libertad y respeto. Agradezco profundamente el trabajo que hace cada año la empresa y la brillantez que supone promocionar la Fiesta y la ciudad de esta forma. Los toros son una forma de sentir y de vivir y por eso quiero poner en valor la humanidad y el valor de los toreros. Los toros no son un combate sino esencia de nuestras raíces y cultura", señaló.

Desde esa misma tribuna, Cruz anunció que Juan León, presidente de la plaza de toros, será el pregonero taurino de este año.

Puesto en suerte el personaje fue el propio Juan León quien dejara esos primeros lances sobre uno de los actos principales de esta feria. "No sé cómo lo voy a terminar pero sí tengo claro lo que quiero que sea, y es un pregón con las cositas que tiene dentro un aficionado que se siente currista en el sentimiento. Hoy se ha hecho oficial este nombramiento y por supuesto estoy muy feliz de poder pregonar esta feria".

"Ilusión y reto por estar junto a compañeros tan importantes"

David de Miranda hace su primer paseíllo como matador de toros. El año pasado aún no estaba investido por esa alternativa que le concedió José Tomás. Son muchas las ilusiones que el triguereño tiene con respecto a su actuación en la feria de este año. "Es una feria con mucha calidad en sus carteles dentro de la tónica habitual que mantiene. Estar aquí ya significa parte de una satisfacción enorme porque son seis nombres de matadores de toros los que están en ella y evidentemente crea un fondo de responsabilidad muy grande y determinante respecto a como debo afrontar una tarde con dos compañeros de la talla de Castella y Perera para estar a la altura, que creo que es el objetivo. La tarde de mi alternativa fue un momento inolvidable, pero eso ya pasó y yo asumo que vengo a mi tierra a competir con gente que son figuras del toreo", apuntó. "Respecto a la corrida de Torrealta, la verdad es que no tengo ninguna referencia cercana en cuanto a experiencia porque nunca, ni como novillero, he toreado este hierro pero está claro que tiene un historial brillante y que está en uno de sus mejores momentos por lo que me deja buenas sensaciones", agregó.

"Me hace muy feliz ser la autora del cartel de las Colombinas"

Oriunda de tierras extremeñas pero afincada en Huelva desde hace mucho tiempo, Lola Reymundo nunca oculta su raíz de aficionada a la tauromaquia y un trabajo que, como ella misma reconoció en su intervención, le ha hecho feliz como parte activa de esta feria con un cartel en el que se recoge todo un guiño cómplice con la efemérides del 525 aniversario del Encuentro entre Dos Mundos.

"Es mi primer cartel de toros y estoy muy orgullosa y contenta de que mi obra sirva para anunciar la síntesis de una Fiesta en la que manda el toro bravo pisando con fuerza sobre el albero imaginario que le pone ese fondo de una carta marina y conjugando dentro del toro el argumento de una plaza como La Merced a través de su transición histórica. He querido que el blanco y azul de esta Huelva tenga su impronta en este cartel. Le estoy profundamente agradecida a que tanto Óscar Polo como Carlos Pereda hayan sido tan receptivos a mi propuesta artística que por otro lado ha querido también innovar en la forma de anunciar un cartel de toros. Como aficionada creo que es una feria tremendamente bonita en su concepto y forma".

"Huelva siempre llega como esa feria que tantas cosas me motiva"

Dice Andrés Romero que ésta es su plaza talismán. La que sueña cada año en este tramo de la temporada y aquí está de nuevo en esos carteles que la empresa ha confeccionado. Su temporada se ha nutrido de ese triunfo que llegó rotundo en Algeciras y ahora, con otras cosas en el horizonte, Romero afronta Huelva "con la sensación de esa responsabilidad que me produce ponerme delante de mi gente. Me siento contento por estar esa tarde que cierra la feria pero tampoco niego que me hubiese gustado que los dos toreros más grandes que tiene el rejoneo hubiesen estado juntos. Pero bueno al final no ha podido ser y la presencia de Lea también significa que es una rival directa en esa pugna por hacernos un hueco como novedades en este escalafón de rejoneadores y eso también llena de más estímulos esa tarde. Ando ilusionado con Huelva porque este año voy a sacar caballos nuevos de salida, caballos que se que van a gustar por esa estampa tan campera que tienen y por supuesto está Kabul, que ya confirmó cosas importantes. Tengo a mi cuadra en un excelente momento y esa tarde espero que la suerte me permita dar ese zarpazo que necesito".

"Convencido y feliz porque esta feria me va a dejar cosas bonitas"

Es el más joven de todos los toreros de la tierra que se anuncian en esta feria. Emilio Silvera protagonizó el año pasado una de las mejores faenas de Colombinas aunque tuvo un desastroso remate con la espada. El novillero está feliz por ser parte de ese cartel que abre feria y "sabiendo que me voy a sacar esa espina que el año pasado me dejó la espada. Es precioso que la empresa de Huelva siga apostando por los novilleros porque ya sabemos como está esto para nosotros y además el torear en Huelva es otro de los motivos que te hace respirar y seguir adelante. No he tenido muchas oportunidades de vestirme este año pero he hecho mucho campo, estoy mentalizado en que esta feria me va a dar cosas importantes y contento de que sea un ganadero como Federico Molina el que esa tarde esté en el cartel. Me aporta confianza porque conozco la ganadería muy a fondo y además está en un momento muy interesante. Respecto a mis compañeros, con Serna empecé esta aventura de querer ser torero, somos amigos pero sé que tanto él como Rodrigo no me lo van a poner fácil en ningún momento".