"Lo de México será el primer paso para levantar mi carrera"

El matador de toros Antonio Nazaré, quien ha sumado en América cuatro corridas en Perú y dos en México, viajó el pasado martes al país azteca para emprender una campaña que hará en enero y febrero. Es otro de los diestros sevillanos que emigran para adquirir rodaje.

-Antonio, ¿dónde toreará?

-El 29 de enero comienzo en la Monumental de Mérida, en una mano a mano con Sergio Flores; lidiando toros de Xajay; el 2 de febrero iré a Valladolid, en otro mano a mano, en este caso con Gerardo Adame, con toros de Puerta Grande. Luego, el 19 de febrero estoy anunciando en la Monumental de Tecolotlán, en mano a mano con Sergio Flores, abriendo el cartel el rejoneador Jorge Hernández. Aquí los toros serán de Rosas Viejas y de Xalmonto. Y por último, en Autlán la Grana, el 27 de febrero toreo junto a otros cinco toreros en una corrida con ganado de San Marcos.

-¿Qué supone esta nueva apuesta en México?

-Cargarme de ilusión. Espero conseguir más corridas allí y estar preparado para el asalto a Sevilla y Madrid. Lo de México será el primer paso para poder entrar en las grandes ferias y levantar mi carrera.

-En 2016 también actuó en América...

-Así es. En Perú toreé dos tardes en Bambamarca y otras dos en San Miguel. Y en México lo hice en Tijuana y Cholula San Andrés.

-¿Cuál fue el balance?

-En Bambamarca corté un total de tres orejas y en San Miguel fui el triunfador de la feria y gané el premio a la mejor faena. En Tijuana, donde debuté como matador de toros en México, se me escaparon las dos orejas por fallar con el descabello tras una buena faena y el otro toro no sirvió. Y en Cholula, por suspensión a mitad del festejo, sólo maté un toro al que corté una oreja.

-¿Cómo ha sentido a esas dos aficiones?

-La de Perú es más festiva y tiene su punto purista y la mexicana es muy pasional; eso es algo que a los toreros, a los artistas, nos gusta mucho.

-Usted ya tuvo una experiencia en México como novillero.

-Sí. Toreé en Puerto Vallarta, una plaza donde acuden los turistas; pero no tiene nada que ver con las que pisaré ahora.

-¿Cómo valora su temporada en España?

-Sumé ocho corridas. Lo que más destaco es mi vuelta a Madrid tras aquella corrida de 2014 que se suspendió porque quedamos heridos los tres toreros -David Mora, Antonio Nazaré y Jiménez Fortes-. En esta vuelta a Las Ventas me encontré muy bien y así lo reconoció la prensa. Y luego fue fundamental los seis toros en Dos Hermanas, que era mi primera corrida del año y la primera vez que me encerraba en solitario. Torear cerca de Sevilla, cortar nueve orejas, un rabo, un indulto... fue una tarde redonda que me dio mucha moral.

-¿Superó su ausencia de Sevilla?

-Desde 2011 he toreado doce corridas en las que he cortado nueve orejas, la última en 2015. No me contrataron el año pasado. Sabía que estaba difícil. He dado motivos para estar en Sevilla. Me he justificado. Nunca he tirado las tres cartas... pero bueno, hay que seguir remando. Espero volver lo antes posible a la Maestranza.

-¿Qué tiene pensado para la temporada 2017?

-En cuanto al número de corridas es imprevisible. El año pasado no tenía nada al comienzo y acabé con un total de catorce, entre España y América. Necesito levantar mi carrera y entrar en las grandes plazas.

-¿En qué ha evolucionado más su toreo en esta última etapa?

-He avanzado mucho en el concepto, en profundidad, pureza y estética. Y sobre todo en el toreo de capote, incluida la variedad. Estuve entrenando con Curro Molina y he avanzado mucho.

-Ha salido un plantel importante de nuevos toreros. ¿Eso se lo pone más difícil a la hora de encontrar oportunidades?

-El toro sale para todo el mundo. César Rincón y Ortega Cano estuvieron mucho tiempo hasta alcanzar la cima. Luego, Espartaco. Y más reciente son los casos de Urdiales y El Cid. Tardaré más o menos tiempo, pero llegaré arriba.

-De los nuevos, ¿quiénes son los que más le han impresionado?

-Roca Rey por su capacidad y su avance tan rápido; Garrido, que da mucha guerra, y López Simón, que ha avanzado mucho. La Fiesta cuenta ahora con un plantel de toreros muy buenos.

-Su meta a medio y largo plazo.

-Trabajo, trabajo y trabajo y esperar a que llegue mi momento, que seguro llegará.