Miguel Ángel Pacheco se presenta el domingo en el ruedo portuense

El próximo domingo se celebra en la plaza de toros de El Puerto, Plaza Real para los amigos, el segundo festejo del abono de verano, una novillada con picadores con utreros de Lagunajanda para el portuense DanielCrespo, el linense Miguel Ángel Pacheco y el sevillano Rodrigo Molina, en el que Pacheco es novedad absoluta porque pese a que en la temporada de 2016 quedó el tercero en el escalafón novilleril, es la primera vez que torea con picadores en su provincia.Esa es una de las consecuencias de la crisis de novilladas picadas que padecemos en este rincón, nuestros futuros matadores no torean donde tienen más ambiente. Así se da la paradoja de que Pacheco, que el año pasado fue el novillero que más orejas cortó en la temporada española, que ha toreado en Francia y México, es absoluta novedad con utreros en su tierra, la provincia de Cádiz.El torero nos dice que es mucha su ilusión por presentarse en la plaza de El Puerto y que desde La Línea acudirán muchos aficionados en autobuses y vehículos particulares. Muy linense, es del Zabal Bajo, a los cuatro vientos el Higuerón, el Peñón, la Bahía y el Mediterráneo, y carece de antecedentes taurinos en la familia.Nos cuenta su trayectoria: “empecé a los ocho años en la escuela taurina de La Línea con el maestroJuan Carlos Landrove, y con el sigo, ya que es mi apoderado. La primera vez que me puse delante fue en el campo, a los nueve años y así hasta los 14, que debuté de becerrista en Jerez”.Los buenos aficionados que no fallan a las clases prácticas lo han visto torear sin caballos en Jerez,La Línea, Algeciras, Los Barrios, El Bosque... “Toreé 31 tardes sin caballos y el 4 de octubre de 2015 debuté con picadores en Valera de Abajo con una novillada de Rocío de la Cámara”. Ese día Pacheco hizo pleno: cuatro orejas y dos rabos.Y a sumar. Hasta 24 novilladas con picadores y sin embargo nuevo en esta provincia donde caló su actuación en la clase práctica de La Línea televisada por Canal Sur, competición andaluza de la que fue finalista. Pero en Cádiz los públicos no han podido apreciar su proyección profesional, que lo sitúa ya mirando a la alternativa: “Espero que si no es a final de esta temporada, la tome al comenzar la del año que viene”.Una proyección que le ha llevado a plazas muy importantes: Sevilla, donde ante una novillada de Guadaira la espada le privó de un triunfo cantado o Las Ventas donde resultó cogido de gravedad este año en su presentación sufriendo una cornada de 25 centímetros en el muslo derecho. Plazas comoVic Fezensac donde con utreros de Raso del Portillo el palco le negó la oreja , aunque Pacheco va a lo positivo y esos episodios no los cuenta y pasa página: “Di la vuelta al ruedo. Otro sitio donde he estado muy a gusto ha sido en Cadalso de los Vidrios por ejemplo”.Así hasta 39 orejas en el 2016 en una serie de actuaciones que han forjado un profesional que, ante todo, quiere estar en novillero y superarse día a día:“Estoy muy a gusto con la muleta, que es con lo que hay que mostrarse poderoso, pero si me tengo que definir es como un torero variado que quiere estar en novillero y cortar las orejas”.Eso no falla. Ahora toca El Puerto de Santa María y los novillos de Lagunajanda: “Es una plaza importantísima y para mí mucho más. Y voy a notar el calor de los aficionados de mi tierra así que es una fecha clave quiero darlo todo”. No nos lo v