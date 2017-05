Moral: "Creo que me deberían de haber dado la segunda oreja"

Faena grande de Pepe Moral que no pudo abrir la Puerta del Príncipe de la Maestranza debido a que la presidenta, con buen criterio esta vez, no le concedió una segunda oreja que la plaza sí pedía después de una estocada que cayó desprendida.

Al primer toro de Miura le cortó la oreja. Moral comentó que "al principio creía que iba a costarle más pero ha ido la faena de menos a más. Busco más cosas y poder demostrar mucho más lo que llevo dentro". Y pudo demostrarlo con su segundo toro.

El quinto de la tarde se dejó torear con la muleta y Moral le sacó varios naturales que hicieron levantar a los tendidos. No estuvo muy acertado a la hora de matar ya que la espada quedó desprendida. No fue impedimento para que el público sacase sus pañuelos y pidiese con insistencia la oreja. La presidenta la concedió. La petición del segundo apéndice tuvo la misma intensidad que el primero pero esta vez, la presidencia, con buen criterio, no la concedió.

Al ser cuestionado por la negativa a concederle la oreja, Moral dijo que "la presidencia tendrá sus motivos para no dar la segunda oreja pero si medimos a todos por el mismo nivel, creo que me la debería de haber dado".

El torero de Los Palacios confesó que "los naturales han sido los soñados. No esperaba que el toro rompiese por ese pitón. Este toro me ha hecho sentir el toreo y he podido acariciarlo y empujarlo hacia delante. He disfrutado mucho y he visto cómo ha rugido la plaza. Los muletazos y lo que he hecho sentir a la gente me quedará en el recuerdo. Es un sueño hecho realidad y todo trabajo y esfuerzo en la vida tiene su recompensa y eso lo he vivido", sentenciaba el diestro que salió a hombros por la puerta de cuadrillas ante una gran ovación.