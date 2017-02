Morante y Manzanares, a cuatro tardes, base del abono de la temporada 2017

En un acto que tuvo lugar ayer en el Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el empresario Ramón Valencia, junto al consejero de la empresa Pagés, Pedro Rodríguez Tamayo,­ presentó los carteles del abono de la temporada 2017 en la plaza de Sevilla, en el que los pilares serán Morante de la Puebla y José María Manzanares, quienes actuarán cuatro tardes cada uno.

El abono consta de 23 espectáculos

El abono, que consta de un total de 23 espectáculos (15 corridas de toros –una menos que el año pasado–, 1 de rejones –una menos– y 7 novilladas picadas– una más–), se abrirá el Domingo de Resurrección con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey, quienes lidiarán un encierro de Núñez del Cuvillo. Además de la corrida inaugural de la temporada, la Feria de Abril y la de San Miguel, también se dieron a conocer los carteles de las novilladas que se celebrarán en los domingos de mayo y junio, con la novedad de que serán en horario nocturno.

El empresario Ramón Valencia afirmó que habrá “un diez por ciento de descuento para el abonado” y que la empresa está contenta con unos carteles “rematados”. Aludió a que este año “la Feria de Abril es la más cara de la historia” y que “están los mejores” toreros.

Antes de que comenzara el turno de preguntas y respuestas respuestas en la rueda de prensa, el matador de toros Salvador Cortés se dirigió al empresario y le dijo que “es penoso que Salvador Cortés tenga que venir a hablar aquí. Le he dejado 20 o 30 mensajes y no he tenido respuesta. Todos mis compañeros anunciados se merecen torear. Yo no toreo desde 2012. He triunfado. No pido nada que no sea torear. Es una falta de respeto de usted hacia mí que no me atienda ¿A qué se debe?”

Ramón Valencia le respondió al diestro que todos los anunciados “se lo merecen. Lo ha dicho usted mismo”. Tras varias explicaciones de ambos el torero aseveró:“Me sigue faltando el respeto. El año que viene volveré otra vez”.

Ausencias: José Tomás y Curro díaz

En cuanto a las ausencias más sonadas se preguntó por las de José Tomás y Curro Díaz. Sobre el madrileño, el empresario afirmó que le había dejado un mensaje, como todos los años, y que al linarense no le había llamado. Se preguntó por el cartel de Miura, con Nazaré, Moral y Esaú Fernández y el organizador afirmó que supone “darles una oportunidad a toreros que no están toreando mucho. Son tres sevillanos y si no es difícil que entren... Hay que renovar los clásicos de Miura. A Escribano le sirvió para abrirle puertas”.

La Feria de Abril será retransmitida por Canal Plus Movistar.

Carteles de la Feria de Abril

Las combinaciones de la Feria de Abril son las siguientes:

Domingo 16 de abril. Festejo del Domingo de Resurrección. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

Domingo 23 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Diego Urdiales, El Cid y Joselito Adame.

Miércoles 26 de abril. Toros de Torrestrella para José Garrido, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

Jueves 27 de abril. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, El Juli y Alejandro Talavante.

Viernes 28 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Manzanares y Alberto López Simón

Sábado 29 de abril. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

Domingo 30 de abril. Rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.

Lunes 1 de mayo. Toros de Daniel Ruiz para Francisco Rivera Ordóñez 'Paquirri' (se despide de esta plaza), El Juli y Cayetano.

Martes 2 de mayo. Toros de García Jiménez para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera y Javier Jiménez.

Miércoles 3 de mayo. Toros de Jandilla para Juan José Padilla, El Fandi y Manuel Escribano.

Jueves 4 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David Mora.

Viernes 5 de mayo. Toros de Victoriano del Río, Sebastián Castella, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

Sábado 6 de mayo. Toros de El Pilar para Juan José Padilla, Antonio Ferrera y Alberto López Simón.

Domingo 7 de mayo. Toros de Miura para Antonio Nazaré, Pepe Moral y Esaú Fernández.

Novilladas

Domingo 14 de mayo. Novillos de Guadaira para Leo Valadez, Jesús Enrique Colombo y Toñete.

Domingo 21. Novillos de El Freixo para Andy Younes, Alfonso Cadaval y Carlos Ochoa.

Domingo 28. Novillos de Villamarta para Santana Claros, Lagartijo y Rodrigo Molina.

Jueves 8 de junio. Novillos de La Quinta para Aitor Dario ‘El Gallo’, Ferrater Beca y Jesús Muñoz.

Jueves 15 de junio. Corpus. Novillos de El Parralejo para Pablo Aguado y Rafael Serna. (Mano a mano)

Jueves 22. Novillos de Talavante para Alfonso Cadaval, Alejandro Gardel y David Salvador.

Jueves 29. Novillos de Partido de Resina para Ángel Jiménez, David Martín y Antonio Medina.

Carteles de San Miguel

Sábado 23 de septiembre. Toros de Garcigrande para Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Paco Aguado, que toma la alternativa.

Domingo 24. Toros de García Jiménez para Manzanares, Roca Rey y Rafael Serna, que toma la alternativa.