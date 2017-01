-Necesito volver a torear en Sevilla y confirmar en Madrid.

El matador de toros Paco Lama de Góngora, quien comenzó su campaña mexicana en marzo del año pasado, ha sumado más de una veintena de festejos, cosechando importantes triunfos. El diestro sevillano continuará ampliando mercado en tierras mexicanas, donde ha llegado su apoderado, Manuel Espinosa Lolo de Camas. Lama tiene como principales objetivos torear este invierno en la Monumental de México y el próximo abril en Aguascalientes, y volver a hacer el paseíllo en la Maestranza y confirmar en Las Ventas. El torero, que ante una situación difícil decidió emigrar y está ganando cartel en el país azteca, nos desvela casi un año después lo conseguido y sus aspiraciones en una conversación en la que también afloran sus sentimientos, desde la lejanía, hacia Sevilla.

"Ahora soy el mismo torero, con mi sello, pero con más seriedad y profundidad"

-Paco, ¿cómo se está desarrollando su extensa campaña?

-Es una campaña muy positiva. Comencé hace casi un año, el 1 de marzo. Llevo veintitrés corridas de toros y dos festivales, y he cortado veintiuna orejas y cuatro rabos, y también me han indultado un toro.

-Lo más significativo.

-Destaco los éxitos en cuatro plazas: Jesús María, Calvillo, en Michoacán al toro que indulté y en Soloapan. En Jesús María corté una oreja a un toro importante. En Calvillo, tres orejas. En la plaza de Lagunillas de Michoacán disfruté muchísimo en una faena al toro indultado, de la ganadería de La Llave de San Mateo. Y lo último, la faena en Soloapan, donde he cortado un rabo.

-¿Qué le resta? ¿Cuántas corridas toreará más?

-Me quedan tres festejos; el último, el 29 de enero. En principio tengo previsto volver a Sevilla a comienzos de febrero y retornar pronto para continuar toreando en México porque ahora ha llegado mi apoderado y espero que continúen saliendo más contratos.

"En México el público vive mucho lo bueno... En Aguascalientes los toros están por encima del fútbol"

-Uno de sus objetivos de esta aventura era entrar en La México. ¿Le han contratado para la Monumental?

-Espero que haya negociaciones y torear también en Aguascalientes en la feria que se organiza para abril en la Monumental, ya que he triunfado en muchas plazas de municipios próximos a Aguascalientes.

-¿Está viviendo otra Fiesta?

-En muchísimos aspectos, sí; aunque es igual de seria. Estoy matando toros con trapío serio en muchas plazas y las exigencias son parecidas.

-¿Qué destaca de esa afición?

-El mexicano es un público que vive mucho lo bueno, con gran intensidad y se apasiona por lo que logras en el ruedo; sobre todo, en Aguascalientes, donde los toros están por encima del fútbol.

-Se fue para mantener el rodaje. ¿Ha crecido su tauromaquia?

-Sí, gracias a todo lo que estoy toreando en las plazas y también en el campo. Le he ido cogiendo el sitio al toro mexicano, toreando más despacio. Creo que estoy más asentado, más firme y lo veo más claro. He crecido en despaciosidad, profundidad y variedad.

-¿Se siente un torero nuevo, renovado?

-Uno cambia y de las grandes crisis nacen las grandes ideas. Ahora soy el mismo torero, con mi sello, pero con más seriedad y profundidad.

"Cuanto más lejos estoy, más cerca me siento de Sevilla. Echo mucho de menos a mi gente y a cada rincón..."

-¿Está siendo muy duro en lo personal?

-Se podría escribir una novela. Algunos días creía que no iba a ser capaz de ponerme delante del toro y, sin embargo, me transformo y salgo a la plaza con una entrega total. En algunos aspectos lo he pasado mal, pero aquí me han acogido familias y me han ofrecido sus casas. Me siento medio mexicano.

-¿Qué es lo que más echa de menos de Sevilla?

-Cuanto más lejos estoy, más cerca me siento de Sevilla. Ahora valoro a las personas que me han apoyado. Echo mucho de menos a mi gente y cada rincón de Sevilla.

-Planteamiento para la temporada española 2017.

-Necesito volver a torear en Sevilla y confirmar en Madrid.