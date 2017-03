Padilla toreará en Castellón

El torero Juan José Padilla ha recibido el alta hoy en el Hospital Casa de Salud de Valencia, donde se recuperaba de la cogida que sufrió el pasado domingo 12 de marzo en la segunda corrida del ciclo fallero y ha confirmado su presencia dentro de dos días en Castellón.

El torero de Jerez se ha mostrado animado y ha tenido palabras de agradecimiento para el hospital y el personal que le ha atendido, "para mí la gente del Hospital Casa de Salud han sido como de la familia estos días. He recibido tanto cariño que me ha dado mucha fuerza y no se puede sentir dolor con estos cuidados".

El cirujano de la plaza de toros de Valéncia, Cristóbal Zaragoza, ha explicado que el diestro sufrió "dos cornadas en región tóraco-axilar izquierda y en cara anterointerna y externa del muslo derecho de pronóstico grave, que han evolucionado de forma satisfactoria".

El matador ha estado deambulando y fortaleciendo la musculatura en los últimos días y se ha alimentado bien, aunque no se le han retirado los drenajes ni el tratamiento antibiótico para evitar infecciones.

El médico del hospital valenciano ha reconocido que el ánimo del torero es "envidiable" y que "al nutrirse correctamente podrá torear, pese a que, como todos sabemos, las heridas de asta de toro necesitan una semana de tiempo por el riesgo de infección".