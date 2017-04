Ponce: "La lidia ha sido perfecta, pero en Sevilla no tengo suerte"

El matador de toros valenciano Enrique Ponce se mostró resignado tras matar al segundo de su lote por la imposibilidad de triunfar en la plaza de la Maestranza. "De alguna manera he intentado justificarme de que por ganas no es. Yo veo el toreo de otra manera y que el toro pase, pero cuando te estrellas con eso hay que buscar las vueltas por otro sitio" analizaba tras acabar la corrida. "Personalmente me encuentro en un momento en el que estoy muy a gusto, muy bien, pero aquí en Sevilla no tengo suerte. Me tengo que resignar. No me queda otra" comentaba el torero.

El primer toro de la ganadería de Juan Pedro Domecq se desinfló muy rápido. El diestro comentó que le vio "calidad. En el capote y durante el tercio de banderillas se veía que tenía fuerzas y parecía que iba a servir pero en la muleta se vino abajo enseguida. Si el toro no pone un poquito es complicado. También con la lluvia es difícil transmitir".

Por último, Ponce analizó la fisonomía del toro y dijo que "el animal estaba bien hecho pero muy gordo. Es un toro para otra plaza. Una en la que te dejen darle tiempo. Por aquí tiene que ser por abajo y roto. La gente está esperando con ganas que pueda cuajar un toro como saben que soy capaz de hacer" sentenciaba.