Roca Rey, en mano a mano con Talavante, es la novedad en Jerez

orazón torero es el lema de la Feria Taurina del Caballo en Jerez de la Frontera, unos carteles de abono conservadores elaborados a base de figuras del toreo de la estela Matilla –titular del coso de acuerdo con la firma barcelonesa Balañá– y unas combinaciones en las que destaca la desaparición de la corrida de rejones, sustituida por una corrida de toros y la presentación de Andrés Roca Rey en mano a mano con Talavante.Después de la feria de 2016 en la que José Tomás puso a Jerez en la primera división de las ferias de España, agotándose los abonos, vuelve a la normalidad el ciclo de la Feria del Caballo, con un pronunciado tinte conservador y ninguna apuesta.De hecho el jueves ya no habrá Corrida del Arte Ecuestre como es tradicional, sino una corrida de toros. La desaparición del festejo de rejones era un hecho en todas las informaciones que hemos venido manejando durante este invierno, solamente se contaba con la presencia de PabloHermoso de Mendoza abriendo un cartel mixto pero al final se ha cerrado la feria sin esa menor presencia del toreo ecuestre. De esta forma abre el abono el jueves 18 de mayo con una corrida de toros de Zalduendo en la que alternan, abriendo cartel, El Fandi, torero de la casa que el año pasado se quedó fuera; Cayetano Rivera, que hace dos años con motivo de su reaparición fue el icono de la feria y que en 2016 tampoco vino, y Alberto López Simón, que el año pasado indultó un toro de esta divisa en esta plaza.El viernes 19 de mayo un cartel consolidado e infalible en este centenario ruedo: Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Manzanares con los toros de Joaquín Núñez del Cuvillo.El sábado 20 de mayo, tercer y último festejo de la feria –la corrida dominical ya es mero recuerdo – con un mano a mano entre Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, el peruano recién nacionalizado español, que se presenta en esta plaza y en este abono. En el día de la actuación, en desafío con un duelista de reconocidas armas toreras como es Talavante, y en el abono compitiendo en taquilla con nombres de las primeras filas del escalafón. Porque esta plaza es una de las definidoras de la cotización de los toreros, y me refiero a loas tendidos, no a la arena.Ambos espadas cuentan con toros de tres ganaderías para medirse. Ni que decir tiene que se tratará de toros escogidos para el acontecimiento entre las vacadas de Juan Pedro Domecq, Zalduendo y Núñez del Cuvillo. Tres hierros seguros en este ruedo y que el año pasado, en la tarde del indulto de López Simón con Zalduendo, y en la corrida de José Tomás con Cuvillo, evidenciaron la razón de por qué son los predilectos de semejantes figuras.Una feria conservadora. El taponazo de José Tomás del pasado año, los abonos agotados, no ha dejado nada nuevo o para el futuro en Jerez. Si el año pasado, con el tirón del de Galapagar no hubo ni una triste novillada con picadores para amarrar el domingo, mucho menos la iba a haber en 2017. La empresa Matilla no quiere riesgos ni siembra futuro, algo que ya no sorprende.Y es que aunque el lema es “corazón torero” y ahí estamos de acuerdo, nada nos agradaría más que la empresa también hiciera al menos mínimo uso de tan principal víscera.