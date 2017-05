Roca Rey: “No es el final que uno quiere después de las dos orejas”

Roca Rey puso todo de su parte para abrir por primera vez en esta temporada la Puerta del Príncipe. A la primera faena, llena de emoción y que se saldó con la recompensa de las dos orejas, no pudo acompañarla la última de la tarde, en la que falló con la espada hasta en tres ocasiones, y que le arrebató al diestro peruano de conseguir el sueño de todo torero.

Roca Rey lidió a un muy buen sobrero, que salió al ser devuelto el toro que le había tocado en suertes, y al que le cortó las dos orejas en una faena en la que levantó, en varias ocasiones, de sus asientos a los tendidos de la plaza. Rey decía que “parte de un sueño se ha cumplido. Gracias a Dios, el toro se ha movido y cuando un toro se mueve así, es cuando hay emoción. Estoy contento por esta faena con este toro porque veía casi imposible conseguir cortarle dos orejas a un toro en Sevilla. Lo veía tan difícil que ya me hacía ideas en la cabeza. Este toro ha tenido fiereza pero he podido exponerme y disfrutarlo”.

El aire ha sido un condicionante muy importante en las faenas de todos los diestros. El torero de Lima explicaba que “había bastante aíre y lo complicaba todo pero he podido torear por momentos como yo quiero”.En el segundo de la tarde, a pesar de que una parte del público se marchó por una pequeña tromba de agua, los que se quedaron estaban expectantes a ver si el torero conseguía la gesta que, hasta ahora, no ha conseguido ningún torero este año.

El toro que salió no le dio tantas opciones de lucimiento como su anterior animal pero sí le dejó que lo torease con la muleta para conseguir lo necesario para cortarle el apéndice. Cuando la faena llegaba a su fin, la espada hizo que el sueño del torero se esfumase.

“No es el final que uno quería después de cortarle las dos orejas al primero. La verdad que ha sido toda una pena. Estoy contento por el conjunto pero triste por no haber podido salir por la Puerta del Príncipe. Salir por ahí es el sueño de todos los toreros” sentenciaba Roca Rey que tendrá la oportunidad de intentar abrir la puerta grande en la próxima Feria de San Miguel.

Gran faena de Castella que no tuvo recompensa por su fallo con los aceros

Importante faena de Sebastián Castella al cuarto toro de la tarde que no tuvo el premio que mereció debido al fallo con la espada. El toro terminó dando la vuelta al ruedo.

Castella no tuvo suerte con el primero de la tarde, al que recibió a porta gayola y con grandes rachas de viento que convertían, aún más, en una temeridad el recibir al toro en la puerta de chiqueros. El torero comentaba que “así es como hay que salir pero si el toro no ayuda lo más mínimo, es muy difícil”.

Con el segundo, sí tuvo más suerte Castella que cuajó una buena faena desde el inicio con el capote y que luego, en la muleta, se lució. Lástima el fallo con la espada. El francés comentó que “le he pegado un espadazo pero no sé por qué no ha caído. Siempre se necesitan los triunfos pero me quedo con los olés rotundos que he escuchado. Cada día me siento más de aquí aunque sea francés. La única forma que tengo de agradecer el cariño es estando así y rematando a los toros”.

Los toros impidieron el lucimiento de Manzanares

No tuvo suerte José María Manzanares con ninguno de sus dos toros.

El primer animal “tenía ese punto de manso que no sabes por dónde te va a salir” explicaba el diestro. El viento, que estuvo presente durante toda la corrida, también fue importante “hay momentos que parece que está en calma y llega la brisa. Con eso también contamos, en que pase la racha y torear cuando se pueda”.

El segundo toro “ha sido duro, complicado y me ha hecho pensar mucho para intentar sacarle pases”. Por último, el torero comentó que “me he encontrado a gusto y tranquilo durante esta Feria”.