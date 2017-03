"Tarde o temprano tenía que llegar el bautismo de sangre y lo estoy superando bien"

El novillero utrerano Curro Durán, herido gravemente en Ciudad Rodrigo el pasado martes, será trasladado desde el Hospital Clínico de Salamanca, donde se encuentra internado, a Sevilla.

Curro Durán explicaba ayer a esta redacción: "Estoy deseando volver a Sevilla. Según me dicen los médicos, hasta que no pase un mes no podré volver a torear. Espero comenzar a entrenar en unos veinte días. Tarde o temprano tenía que llegar el bautismo de sangre y la verdad es que lo estoy superando bien. En la cogida me asusté porque me dio la cornada un poquito más arriba de la rodilla que tengo operada y por la que estuve más de un año sin poder torear".

El torero sevillano fue cogido en el último festejo del Canaval del Toro de Ciudad Rodrigo en un percance que supuso su bautismo de sangre cuando daba una arlesiana en una faena importante ante un toro complicado, al que no pudo estoquear. La cornada, por encima de la rodilla derecha, muy extensa, le abrió el muslo derecho.

El parte facultativo, firmado por el doctor Enrique Crespo, es el siguiente: "cornada en tercio inferior, cara interna de muslo derecho, de unos 10 cms. de extensión que presenta dos trayectos: uno hacia arriba de unos 25 cms. que lesiona el músculo vasto interno, desgarrándolo extensamente y otro hacia afuera, de 15 cms., llegando al fémur al que diseca cápsula anterior de la rodilla sin abrirla. Pronóstico grave".