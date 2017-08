Triunfo de un solvente Ferrera

Hasta qué punto no habrá llegado la comedura de coco aldeana en zonas secesionistas españolas que ayer, a Ferrera, en la plaza de toros de Bilbao, parte del público le dio una pitada cuando iba a brindar un par de banderillas al quinto toro porque los palos iban adornados con los colores de la bandera de España. Ferrera, asombrado y enfadado, se negó a banderillear a este toro en el primer festejo a pie de las Corridas Generales, que contó con una terna de diestros banderilleros: Padilla, Ferrera y El Fandi, quienes compartieron el segundo tercio en sus primeros toros, dando espectáculo; con un susto que se vivió con Padilla, cuando el tercero lo empaló por la pierna izquierda al saltar al callejón.

Antonio Ferrera, el triunfador de la tarde y que contó con el mejor lote, cortó la única oreja del festejo. Realizó una gran faena al segundo toro, bien hecho, pronto y de serias embestidas. Quietud, mando y temple, con torería en el epílogo. Una obra, algo pasada de metraje, que remató de pinchazo y estocada; perdiendo premio por ello. El público tributó al extremeño una fuerte ovación, al igual que lo había hecho con el toro en el arrastre.

Padilla y El Fandi se marchan de vacío con lotes complicados de Torrestrella

Ferrera, tras esa incomprensible pitada de algunos aldeanos al querer brindar un par de banderillas en el quinto, toro vareado y con muchas teclas que tocar, se entregó en una labor seria, en la que brilló en una serie dominadora con la diestra, algún natural muy expresivo y unos muletazos genuflexos. Mató de estocada y fue premiado con una merecida oreja; siendo ovacionado el toro.

Juan José Padilla, que recibió hasta con tres largas cambiadas de rodillas junto a tablas al que abrió plaza, vareado, se entregó con la franela ante este toro complicado y pronto, con peligro por el pitón derecho, al que finiquitó de estocada y descabello. Padilla dio fiesta, a su aire, al cuarto, un astado con movilidad, noblón y sin clase, con el que cumplió bien en banderillas y al que muleteó a media altura en una labor larga que remató de metisaca, estocada, tres descabellos, estocada y descabello para ser silenciado.

El Fandi, con el peor lote, resolvió con oficio y profesionalidad su faena ante las complicaciones del alto tercero, al que recibió con una larga cambiada y mató de media estocada y descabello.

Con el que cerró plaza, un animal también complicado que no llegó a entregarse, El Fandi dio espectáculo en banderillas y se esforzó en la muleta. Mató de estocada y descabello y fue silenciado.

Ferrera, tras la desagradable actitud de parte del público, que pitó al torero cuando iba a banderillear con unos palos adornados con los colores de la bandera española, afirmó que aceptaba todas las manifestaciones con respecto a su actuación, pero no así la falta de respeto al símbolo nacional: "Esto es España y yo me siento muy español... Que me juzguen como torero"; afirmó el triunfador del festejo.