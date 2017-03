Varea corta una oreja a un bravo toro de Victorino en Arnedo

El joven diestro Varea cortó una oreja de un bravo y buen ejemplar de Victorino Martín en la corrida celebrada en Arnedo (La Rioja), en una tarde en la que Paco Ureña pinchó otra importante faena, mientras que Curro Díaz, con el peor lote, vio silenciadas sus dos labores.

En el festejo se lidiaron toros de Victorino Martín, correctos de presentación y de variado comportamiento. Los mejores, segundo y, sobre todo, sexto, aplaudidos ambos en el arrastre por bravos y buenos. Noble pero de poco recorrido, el primero; exigente, el tercero; y deslucidos, cuarto y quinto. Curro Díaz, silencio y silencio. Paco Ureña, ovación tras dos avisos y silencio. Varea, palmas y oreja. La plaza registró tres cuartos de entrada.

Curro Díaz no tuvo suerte con su lote. Paco Ureña, que toreó muy bien al segundo, perdió premio por el fallo con la espada y el quinto no contó porque fue una prenda. Varea estuvo francamente bien con el sexto, al que cortó una oreja y no llegó a acoplarse del todo con el tercero del encierro.