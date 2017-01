"Volveré a Valencia, Sevilla y Madrid con todas las de la ley"

El matador de toros Antonio Ferrera, tras cuajar la mejor faena de la Feria de Abril 2015 a Mecanizado, de Victorino Martín, sufrió una gravísima lesión en el brazo derecho el 21 de junio de ese año por un percance en la plaza balear de Muro, que le ha dejado en el dique seco hasta esta campaña, que comenzará en Olivenza, donde se doctoró hace casi dos décadas (2 de marzo de 1997). Ferrera, un torero con solera y auténtico, de esos que se han enfrentado a los toros más duros y fieros de la cabaña brava, no quiere hablar de esas horas de dolor y silencio, de rehabilitación y sufrimiento. Renovado, reforzado moralmente y tras profundizar en su tauromaquia este invierno, sueña ya con los compromisos en las primeras ferias, entre ellas la de Abril de Sevilla, en cuyas ediciones de 2014 y 2015 fue premiado por la mejor faena.

-Antonio, por fin, la reaparición en Olivenza.

-Antonio, por fin, la reaparición en Olivenza.

-No hay nada concreto en cuanto al cartel, aunque todo apunta a que sí. Es una plaza a la que estoy muy ligado sentimental y profesionalmente desde becerrista, luego como novillero y en la que tomé la alternativa con una corrida de Victorino Martín.

-¿Está totalmente recuperado?

-Sí.

-¿Cuántas veces ha toreado este invierno?

-No me he saturado. Llevo un tentadero o dos por semana. Lo que más me alimenta es el trabajo interno, en silencio, en el campo, toreando de salón y también trabajando la mente, que juega un papel fundamental a la hora de torear.

-¿Cómo se ha visto?

-Muy bien. He vivido momentos muy bonitos reencontrándome con el campo, con la gente del campo, con los compañeros y con las sensaciones a flor de piel.

-¿Por dónde respira ahora su tauromaquia?

-Por mi corazón. Con el corazón intento transmitir la mayor pureza y libertad posible y que los sentimientos me lleven.

-¿Qué ha sido lo más duro en este proceso interminable de rehabilitación?

-Hay que tener una gran paciencia para superar la lesión y hacerte fuerte para volver en condiciones.

-¿Qué cambios le han llamado más la atención en su período de ausencia de los ruedos?

-Los toreros consagrados y los emergentes se han entregado en cuerpo y alma. Todos han estado a un gran nivel y el beneficiado es el aficionado.

-En 2014 y 2015 fue premiado por las mejores faenas de esas ferias de Abril. ¿Sueña ya con volver a hacer el paseíllo en la Maestranza?

-Por supuesto. Tengo fe en las principales ferias y volver a Valencia, a Sevilla y a Madrid con todas las de la ley.

-Se comenta que la corrida de Victorino la lidiará usted junto a Escribano y Ureña.

-No lo sé. Yo lo veo bien. Sevilla me ha marcado mucho en mi carrera y en mi afición y mi corazón está dispuesto a darlo todo en la Maestranza.

-¿Qué planteamiento tiene para la temporada 2017?

-Continuaré con Manolo Tornay y Santi Ellauri, que han ejercido como apoderados y como amigos en este tiempo y con los que me he sentido muy arropado. Yo me vestiré de torero y, a partir de ahí, a andar el camino. No me fijo un número determinado de corridas.

-¿Qué objetivos se ha propuesto en su carrera?

-Sólo pienso en el día a día porque el toreo es imprevisible y, por supuesto, ir a torear a todos los sitios con más ilusión.