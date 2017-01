El matador de toros José Pedro Prados El Fundi (Fuenlabrada, 1966), quien se retiró en la Corrida Pinzoniana celebrada en Palos de la Frontera el 14 de octubre de 2012, reaparecerá en la feria francesa de Istres el próximo 25 de junio, alternando con Enrique Ponce y Juan Bautista en la lidia de un encierro de Juan Pedro Domecq.

-José Pedro, ¿por qué decide volver tras casi un lustro apartado de los ruedos?

Cuando me fui estaba cansado psíquica y físicamente de tanta lucha. Ahora, puedo aportar cosas"En mi última etapa, con corridas más factibles, daba otra dimensión y eso se quedó a medias"

-Me lo ofrecieron de una manera tan atractiva y cariñosa que no podía decir que no. Me veo muy bien. Cuando me fui estaba cansado psíquica y físicamente de tanta lucha. Ahora, puedo aportar cosas y volver a ilusionarme en el plano taurino. Me veo distinto. En mi última etapa, con corridas más factibles, daba otra dimensión y eso se quedó a medias.

-¿Será por un día o se puede calentar y...?

-Vuelvo por un día, pero dejo las puertas abiertas. Si surgen cosas que me motiven, como por ejemplo alguna plaza que no haya pisado, diría que sí. También todo dependerá cómo me vea esa tarde e incluso cómo lleve este tiempo de preparación porque ya tengo cincuenta años, con hijos adolescentes.

-¿Cómo lo ha encajado su familia?

-Lo ha aceptado. Al mayor -José Luis, de 15 años- le gusta mucho el toreo, sabe lo duro que es y no se lo ha tomado bien. La niña -Carolina- lo sufre en silencio. Y mi mujer -Ana Belén- no se lo ha tomado tan mal.

-Analice el cartel.

-Con Ponce, que es un figurón del toreo, nada más que he toreado una, en Burdeos, cuando él comenzaba. Con Juan Bautista, en doce o catorce ocasiones, con corridas duras, en las que me encanta verlo por la facilidad que tiene y es un figurón en Francia.

-Es curioso que usted torea toda su vida toros de hierros duros y se despide con Juan Pedro y volverá con esta divisa.

-Parece contradictorio, pero estoy encantado. Es una ganadería que me gusta. Tiene nobleza y cada vez se mueve más.

-¿Cómo lleva la preparación?

-Desde que me despedí no me he abandonado. Hago muchos tentaderos y toreo en festivales.

-Todo sale bien y le llaman las empresas para que vuelva a las corridas duras, ¿qué haría?

-(Se ríe) Me veo distinto. A ver si salen dos o tres corridas factibles para demostrar que El Fundi, además del torero épico y luchador, es un torero más largo y completo.

-¿Se ve en Sevilla o Madrid?

-No. Ahora mismo ni lo pienso.

-Desde 2012, ¿cómo está viviendo el día a día?

-Dedico el tiempo a mi familia, al campo con mi suegro -el ganadero José Escolar-, a la Escuela de Madrid y a montar y a preparar caballos, que es lo que más me apasiona.

-¿Tanto como para hacerse rejoneador, como Ojeda?

-No tengo esa capacidad.

-¿Cuál es la situación de la Escuela tras el veto de Carmena?

-Ahora estamos bajo la tutela de la Comunidad y seguimos entrenando en El Batán.

-Por último, ¿siente incertidumbre ante la reacción del público en su reaparición?

-Sí, indudablemente. Estoy responsabilizado ante lo que se avecina y hasta que llegue ese día la incertidumbre se reflejará tanto en los entrenamientos como en mi cabeza; porque la cabeza es lo fundamental. El toreo es una manera de expresar algo y que el receptor lo acepte como algo bonito. Y espero que ese día haya comunicación entre el público y el torero.