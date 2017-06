"Estoy en deuda con Madrid, no estuve al nivel que me hubiera gustado"

Eduardo Dávila Miura reaparece mañana en Las Ventas en la corrida de Miura, con motivo del 175 aniversario de la creación de la ganadería de su familia. Tras retirarse el 12 de octubre de 2006 en la Maestranza, reapareció en 2015 para lidiar miuras, cortando una oreja y al año siguiente cumplió otro gesto con toros de la citada divisa sevillana en Pamplona, donde consiguió otro trofeo.

-Eduardo, ¿cómo se encuentra a escasas horas de enfrentarse a dos 'miuras' en Las Ventas?

Los toreros dicen que lo pasan peor con los 'miuras'. La clave es ir a la plaza confiado. Yo lo vivo en positivo"Estoy más maduro, soy mejor torero que nunca. Los años que he pasado retirado me han servido de mucho"He llegado en plenitud a este tipo de retos, aunque siempre está la incertidumbre de lo que va a pasar"

-Siento que estoy en la manga. Dentro de lo que cabe, estoy tranquilo.

-¿Cómo nace la idea?

-No había pensado en una hoja de ruta. Lo que sucedió en Sevilla fue muy importante porque llevaba nueve años sin torear. Salió medianamente bien y luego vino Pamplona. Y ahora, en el 175 aniversario debo pasar por Madrid.

-En cierta ocasión me dijo que le pesaba mucho Las Ventas...

-Este retorno tiene doble motivación. Además del aniversario de la ganadería de la familia yo tengo clavada una espina con Madrid. Quiero que vean que soy mejor torero que lo que vieron en mi época en activo. Porque en la plaza de Las Ventas, salvo la confirmación y algún toro suelto, no me han visto bien. La verdad es que estoy en deuda con la afición de Madrid. No estuve al nivel que me hubiera gustado.

-Sevilla, Pamplona, Madrid, ¿no es tentar mucho la suerte?

-Es un camino duro y exigente. Hacer esto me llama como torero. Le estoy dando un empujón a mi carrera.

-Lo dice como si estuviera totalmente en activo, haciendo temporada.

-Sí. Lo veo así. En las plazas de Sevilla y de Pamplona di un nivel y quiero darlo también ahora. A partir del lunes volveré a tener mentalidad de torero retirado.

-¿No encuentra oposición por parte de la familia?

-Después de lo de Sevilla y Pamplona se olían un poco esto. Mi mujer, mis hijos, mis padres y mis tíos lo comprenden. Estoy orgulloso de poder compartir esto, que es algo muy bonito, con ellos.

-¿El siguiente reto sería 'miuras' en Bilbao?

-No lo tengo claro. Pero para el año que viene no lo descarto.

-¿Qué diferencia hay entre los toros de Miura y el resto?

-Es un toro con mucha personalidad, tanto en hechuras como en comportamiento. Los toreros dicen que lo pasan peor con los miuras. La clave es ir a la plaza confiado. Yo, como es la ganadería familiar, lo vivo desde otro punto de vista, en positivo.

-¿Cómo ha preparado este reto?

-Igual que en Sevilla y Pamplona. Quiero dar las gracias a todos los ganaderos que me han permitido prepararme en sus fincas y, por supuesto, a mis tíos. En Zahariche he toreado varios toros y últimamente el tentadero del 175 aniversario.

-Actúa junto a Rafaelillo y Pinar, a quienes ha apoderado. ¿Qué destacaría de ellos?

-Con Rafaelillo siempre he tenido una relación muy especial. Es muy puro como torero y como persona. Y Pinar tiene mucha capacidad, va a dar mucho que hablar.

-¿Y usted qué puede aportar el domingo en Las Ventas?

-Soy una persona más madura y mejor torero que nunca. Los años que he pasado retirado me han servido de mucho. He llegado en plenitud a este tipo de retos, aunque siempre está la incertidumbre de lo que va a pasar.