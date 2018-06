"Fue un hachazo certero y no puede impedirlo"

Más información El Cid, herido en Las Ventas

Manuel Jesús 'El Cid', herido grave en el muslo derecho, por una cornada de 20 centímetros, este viernes en Las Ventas, por el segundo toro de Adolfo Martín, ha pasado la primera noche sin fiebre, aunque con molestias tras el percance de Madrid.

El Cid, tranquilo, explica: “Fue un hachazo certero y no pude impedirlo. Había llegado con muchas ganas a Madrid, por eso lo brindé, pero no me dio opciones de nada. He tenido mala suerte este año en esta plaza, no me ha embestido un toro de verdad”.

El doctor Máximo García Padrós ha revisado el drenaje y ha decidido dejar ingresado al torero al menos hasta el próximo lunes. El cirujano taurino señala que el diestro sevillano “va evolucionando favorablemente, el drenaje está bien y ha funcionado perfectamente, que es lo que se pretende. Mañana movilizaremos ese drenaje, pasado se lo quitaremos y el lunes, si todo va bien y no hay ningún contratiempo, lo podremos enviar a su domicilio”. El galeno precisa además que el muslo derecho del torero está afectado por otros percances y eso influye en la recuperación: “Tiene la musculatura muy tocada por otras cornadas y tiene ahí un tejido cicatricial que puede dar molestias, pero hay que esperar”.