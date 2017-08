"Para llegar a figura necesitas diez mil cualidades; ni una menos"

Rodrigo Molina (Sevilla, 1997) sorprendía a todos, incluido a su apoderado, Emilio Rivero, al anunciar que se retiraba del toreo tras su actuación del pasado jueves en Huelva. Un hecho bastante significativo, ya que con tan sólo 20 años únicamente había sumado cuatro novilladas picadas -Espartinas (donde debutó con picadores el pasado 28 de febrero), Sevilla, El Puerto y Huelva-. Anteriormente, sin picadores, sumó 19 espectáculos, ganando varios premios. Rodrigo ha sido el primer eslabón torero en una familia histórica de la ganadería de lidia. Uno de sus abuelos es Federico Molina. Uno de sus tíos, Federico Molina Montes, representante de la ganadería Villamarta y otro tío suyo es Rafael Molina Candau, representante de El Parralejo. Lejos de una decisión drástica, tomada tras el fragor de la batalla, como les ha sucedido a algunos toreros, que más tarde se arrepintieron y volvieron a los ruedos, Molina, con una madurez impropia de su edad, explica su decisión.

-Rodrigo, ¿por qué?

Al vestirme de torero he vivido las sensaciones más fuertes de mi vida y que llevaré en el corazón"

-Ha sido una decisión muy meditada y costosa. Los objetivos no estaban siendo cumplidos como quería y he decidido dejarlo. Es un cúmulo de cosas importantes.

-¿Cuáles eran sus objetivos?

-He ido a esas grandes plazas y he pasado en blanco, sin pena ni gloria. Mi objetivo era triunfar y eso supone casi un milagro.

-Su decisión no la esperaba nadie, ni siquiera su apoderado, Emilio Rivero.

-No la esperaba. Es una persona de los pies a la cabeza y cuando se lo conté me dijo que me iba a apoyar en todas las decisiones. No se esperaba una noticia así tras acabar de torear en Huelva. Emilio es de diez. Sólo tengo buenas palabras y de agradecimiento.

-¿Qué es lo que se queda en el camino?

-Me he dedicado en cuerpo y alma. Para llegar a figura, para triunfar a lo grande, necesitas diez mil cualidades; ni una menos. Porque si tienes una menos es muy difícil conseguirlo.

-¿No hay vuelta atrás?

-No. He tomado la decisión correcta. Han sido muchos días dándole vueltas a la cabeza, pasándolo mal. Pero es la decisión correcta para mi futuro.

-¿En qué se ha visto con pocas posibilidades?

-No puedo decir una cosa concreta. Lo que no puedo es perder la formación que estoy teniendo.

-¿Usted comenzó la carrera de Ingeniero Agrónomo?

-Sí. Hice primero. La retomaré.

-¿Cree que cuatro novilladas picadas son suficientes para valorar si puede alcanzar el éxito?

-La verdad es que son pocas. Pero no quiero perder otros objetivos de cara a mi futuro ni quitar el sitio a otros compañeros.

-¿No le quedarán dudas?... Ni siquiera ha toreado en Madrid.

-Las dudas estarán ahí. Tanto para una cosa como para otra.

-¿Qué sensaciones le han quedado de sus cuatro actuaciones?

-Ha habido de todo. El día que más a gusto he estado fue en Espartinas, donde disfruté de principio a fin. En Huelva lo he tenido difícil.

-¿Qué ha supuesto vestirse de torero?

-Es la pregunta más difícil de responder. Para mí, vestirme de torero ha sido lo más bonito que me llevo de este mundo, aunque no haya conseguido mis objetivos. Al vestirme de torero he vivido las sensaciones más fuertes de mi vida y que llevaré siempre en el corazón. Y no todo el mundo puede vivirlas.

-Y ahora, a cambiar el carretón por los estudios...

-Es una carrera que me gusta. Estoy deseando volver de nuevo a los estudios. Me gustaría aplicar en fincas agrícolas todo lo que aprenda.