El novillero ecijano Ángel Jiménez, de 24 años, prácticamente inédito, ya que tan sólo ha sumado algo más de una docena de festejos desde que debutara con picadores en Ricote el 23 de enero de 2011, será dirigido por los matadores de toros José Luis Moreno y Enrique Peña. El joven torero, prácticamente inédito, se muestra sumamente ilusionado ante esta nueva etapa.

-Ángel, ¿qué representa este apoderamiento y qué le pueden aportar sus nuevos representantes?

-Renovar ilusiones en una nueva etapa en la que quiero aprovechar las oportunidades y abrirme camino. Me aportarán muchas cosas tanto en lo profesional como en lo personal.

-¿Cómo ha nacido esta unión?

-Tengo amistad con el maestro José Luis y él con Enrique y han decidido apostar por mí.

-En 2016 no contó ni con una oportunidad.

-Únicamente toreé un festival, pero ninguna novillada.

-¿Y se ha sentido apartado del panorama taurino?

-No. Ya se sabe que el banquillo o te curte o te pudre. Y aunque me ha dolido he seguido toreando en el campo y mentalizado para tener la mente y el cuerpo preparado.

-¿Cómo ha acusado el golpe de torear poco?

-Hubo momentos en que me vine muy abajo. Llevo únicamente trece o catorce novilladas con picadores. En este tiempo he madurado como persona y he profundizado en mi toreo.

-¿Qué es lo que busca?

-Entregarme al máximo y sacar mi personalidad.

-¿En qué línea está o qué toreros son sus referentes?

-Fundamentalmente me he fijado mucho en Manzanares padre.

-Desde que ganó el certamen de nuevos valores en Sevilla, en 2009, ¿cómo ha sido su carrera?

-Tras un buen comienzo sin picadores vino un bajón. Ha sido una carrera un poco atascada; bien por mí o por el destino. Pero el toreo no es una carrera de velocidad, sino de fondo.

-Con 16 años, que tenía en aquella época, ¿estaba preparado para la dureza que se avecinaba?

-Era un chiquillo que soñaba. Veía a una figura en la tele toreando en Madrid y me decía "¿cuajaré yo así un toro?". Casi era como un juego. Con veinticuatro años he asimilado la responsabilidad. Ahora me entrego al toro en cuerpo y alma las veinticuatro horas del día. Ahora necesito el toreo como el respirar.

-¿Ha cambiado mucho su tauromaquia?

-Me he preparado mucho y he avanzado en profundidad y estética. He madurado mucho.

-¿Ya tiene claro lo que quiere?

-Ahora sí. Quiero aprovechar las oportunidades que se me den, tomar la alternativa y torear con los más grandes. Pero eso llega a base de mucho esfuerzo.

-El objetivo para 2017.

-Remontar mi situación. Será fundamental torear en las plazas de Sevilla, donde únicamente he toreado una novillada con picadores, y de Madrid. Estoy capacitado para esos compromisos.

-¿Y su meta en el toreo?

-Luchar junto a los más grandes. Sueño con ser figura del toreo.