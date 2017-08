"Si no es por mi obsesión por torear, ahora estaría cojo"

El matador de toros Manuel Escribano (Gerena, 1984), que abrió el pasado domingo la puerta grande de la plaza de Bayona -cortó una y dos orejas-, hace balance de su actual temporada, marcada por la recuperación tras una gravísima cornada sufrida en junio de 2016 en Alicante, en la que estuvo a punto de perder la vida. El torero, al que no han respetado en varias plazas, reinició en Fallas su carrera desde cero y afirma que ya se encuentra "al ochenta por ciento" de la recuperación física total. En agosto sumará casi una decena de corridas, con Bilbao como "punto álgido, en el que me juego mucho", donde está anunciado el 23 de agosto con toros de Victorino Martín.

-Manuel, ¿qué ha supuesto este éxito en Bayona?

El éxito de Bayona es un triunfo moral por ser en una plaza de primera, con una corrida muy exigente"En España estaba apalabrado en varias plazas donde no me han puesto y en Francia me han respetado"Volver con corridas duras ha sido superdifícil y un mérito que nadie tiene en cuenta"Estoy al ochenta por ciento. Me falta sensibilidad en los dedos del pie derecho, que no puedo mover bien"

-Un triunfo moral. Me hacía falta un éxito rotundo en una plaza de primera para ocupar ese sitio que me está costando por la espada. En Sevilla, Madrid o Pamplona hubiera tenido otros resultados si acierto con la espada.

-¿Cómo fue su actuación?

-La importancia está en que la tarde fue dura, con una corrida muy exigente. Ante el primer toro, duro, costaba estar delante y le pude. Lo maté perfectamente. El otro, con calidad, lo fui haciendo y aunque tenía medios muletazos, fueron profundos y muy abajo y pasándomelo muy cerca. En banderillas, el público también estuvo muy entregado. En este segundo toro puse un par por dentro, que no veía hueco para escaparme. La plaza se puso en pie.

-De nuevo, Francia como referente en su carrera...

-Totalmente. Se lo debía. Me entregué en cuerpo y alma en Bayona. En España estaba apalabrado en varias plazas donde no me han puesto y en Francia me ha respetado a muerte, con la categoría y sensibilidad de los franceses.

-Hace poco más de un año estuvo a punto de perder la vida y ahora está peleando en las grandes ferias.

-Es un milagro. Me dijeron que podría recuperar la pierna en un par de años. No sabía si podría volver a torear. Si no es por mi obsesión por volver al toro ahora estaría cojo.

-¿Tiene secuelas?

-Todavía me falta sensibilidad en los dedos del pie derecho, que no puedo mover bien. Estoy al ochenta por ciento de la recuperación.

-¿Cómo se está desarrollando la temporada?

-Llegaremos a unas 30 ó 35 corridas. No he ido a plazas como Gijón, Burgos, Málaga o Almería, donde estaba apalabrada mi contratación antes de reaparecer, por pinchar los toros en Sevilla o Madrid.

-¿Está afectado moralmente por ello?

-No. Te duele muchísimo. Pero moralmente no. Esto me hace trabajar más.

-¿Qué ha sido lo más duro?

-Mi recuperación. Empezar desde cero mi carrera.

-Y los mejores momentos.

-Sin llegar al punto de mi recuperación del cien por ciento, los muletazos profundos a un toro de Victorino en Sevilla; la faena al toro de Las Ramblas en Madrid y la tarde de Pamplona, que si entra la espada corto dos orejas. También un faenón en Los Barrios. Y, por supuesto, el éxito en Bayona.

-¿Cuál es su opinión sobre el cartel de diestros-banderilleros del que está formando parte?

-La gente se divierte. Es un espectáculo garantizado, que debería continuar y en el que hay una gran competencia, con toreros como El Fandi, Padilla, Ferrera y yo.

-Tras la cornada, ¿volver a enfrentarse a toros de ganaderías duras ha sido especialmente difícil?

-Sí, totalmente. Ha sido superdifícil y es un mérito que nadie tiene en cuenta.

-Balance de su apoderamiento por El Tato.

-Genial. Espero que sea mi apoderado por mucho tiempo. Se desvive por mis contratos.