La raza de Adame brilla en tarde gris

La decimoséptima corrida de San Isidro comenzó con la cogida de Francisco José Espada por el toro de su confirmación en la suerte suprema. El animal lo empaló y, sin herirle, le estrelló contra la arena y, para colmo, le soltó un pezuñazo. Las asistencias se lo llevaron de inmediato a la enfermería, donde afortunadamente se sobrepuso de un serio traumatismo craneal. Espada había estado correcto ante un astado cuesta arriba, corretón, que salía de las suertes con la cara alta en una faena que comenzó con estatuarios y muletazos por la espalda y cerró con unas manoletinas perfileras. Despachó al animal Adame.

El festejo quedó en un mano a mano entre Joselito Adame y Ginés Marín, el único diestro que ha conseguido hasta el momento abrir la Puerta Grande y al que el público le tributó una gran ovación tras el paseíllo.

Corrida de El Torero, de desiguales hechuras y en conjunto de pésimo comportamiento

Cuando el espectáculo estaba ya casi sentenciado y pintado en tono plomizo, Joselito Adame despertó a los espectadores con una garra y una entrega totales, con ansias de novillero ante un sexto toro que tuvo como mejor virtud la nobleza. El mexicano comenzó con estatuarios junto a tablas. El astado, bajo, corniabierto, llegó a perder las manos. Dentro de la desigual faena descollaron unos notables y templados naturales sueltos. Y en el cierre, unas bernadinas ceñidas, siendo desarmado y cogiendo la franela en el aire, lo que fue muy ovacionado. En la suerte suprema entró a cuerpo limpio, sin muleta, citando con la mano izquierda y siendo cogido a cambio de un espadazo en el hoyo de las agujas. El toro, que le dio un pitonazo en la ingle derecha y le rompió la taleguilla, cayó rodado de inmediato encima del torero, al que sepultó.

Anteriormente, Adame había resuelto con oficio ante sus otros dos oponentes. El mexicano, con el segundo, protestado de salida por su falta de trapío -se tapaba por la cara- y que perdió las manos varias veces entre las protestas del público, realizó un trasteo con oficio y sin relieve, fallando con los aceros.

Con el cuarto, un cinqueño bajo, corniabierto, con movilidad y nobleza, Adame realizó una faena desigual en la que logró lo mejor en un par de naturales a pies juntos. Le faltó contundencia con la espada.

Ginés Marín no gozó de la más mínima opción al lucimiento. No tuvo oponente con un tercero inválido, bajo, corniabierto, muy protestado. Increíblemente, el presidente lo mantuvo en el ruedo. La labor del jerezano-pacense no interesó al personal.

El quinto, un ejemplar al límite en su trapío -de nuevo hubo protestas del respetable- parecía tener problemas en la vista. Más que embestir, topaba. Ginés Marín no pudo en modo alguno concretar faena arrística.

Importante Joselito Adame, que sacó su raza para rescatar un espectáculo aburrido, grisáceo, sin brillo artístico gracias a su actitud, con esa culminación de la suerte suprema entrando a cuerpo limpio, rememorando a Antonio José Galán o recientemente a Gonzalo Caballero. Un Adame que consiguió el único trofeo gracias a su garra.