"Por reata destacan el 32, un 'Vejado', y el 68, 'Marqués"

El ganadero de El Parralejo, José Moya, quien enseña los novillos que el próximo jueves lidiarán Pablo Aguado y Rafael Serna, afirma: "La novillada es preciosa. Por reata destacan los números 32, es un Vejado, hermano de Vejado, al que se le dio la vuelta al ruedo en Valencia -su cabeza es una de las que presiden el amplísimo salón de la finca- y el 68, Marqués, que mereció el indulto el año pasado por El Cid en Écija, pero no pudo ser, al no permitirlo el Reglamento. Yo apuesto por esos dos, pero normalmente los ganaderos no acertamos".

En cuanto a la responsabilidad de lidiar en la Maestranza, señala: "Lidiar el día del Corpus y en la novillada estrella es muy especial. Para mí Sevilla es la máxima ilusión. La vida me ha dado muchas cosas ¿Qué me falta?... Me falta que me embista un toro en la Maestranza. Yo me muero. Lo que daría por que saliesen estos dos -señala a los novilleros- a hombros en Sevilla".

Preguntamos: ¿Cuándo lidiará toros en Sevilla? "Como aficionado no admitiría que El Parralejo fuera si no se lo ha ganado. Para ello tendrían que embestir cuatro novillos de seis"; responde.

José Moya, quien refiere que el cartel es muy interesante en cuanto a los toreros, de quienes señala que tienen cualidades sobradas para el triunfo, afirma que su ganadería "corre el riesgo de que las camadas se diferencien mucho unas de otras porque seguimos apostando por sementales distintos. La ganadería está como un niño que está creciendo. Actualmente tenemos más de 230 vacas madres y terminaremos el año con 250 y tenemos 10 o 12 sementales. En este momento creo que le sobra calidad y le falta un poquito de fuerza. A mí me gusta un toro muy bravo que no le complique al torero, que pidan el carné al torero, pero obedeciendo".

El Parralejo debutará este año con corrida de toros en la plaza de San Sebastián. "Me gustaría que fuera en un cartel importante. Tenemos otra que todavía no está encajada y no me importaría dejarla para cinqueña", dice.

El ganadero ha apostado fuerte por la inseminación en su ganadería: "Es un proyecto que va bien. Estábamos muy perdidos en la maraña de la Administración y nos ha recepcionado muy bien Rafael Olvera -director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía- y tenemos mucha ilusión. Es una apuesta de futuro dentro de la faceta del ganadero, que es la más creativa y de mayor satisfacción para un aficionado".