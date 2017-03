El torero pacense Antonio Ferrera ha reaparecido tras casi dos años fuera de los ruedos por una grave lesión que sufrió en el brazo derecho en la plaza de toros balear de Muro el 21 de junio de 2015. El pasado sábado, por fin, tras un calvario en silencio, volvía a vestirse de luces en la que, en gran medida, es su plaza, Olivenza, donde fue recibido con una gran ovación y de la que salió a hombros tras cortar dos orejas, con petición de la segunda en su segundo toro.

Antonio Ferrera explica: "Ha sido un momento muy feliz al poder reencontrarme con el toreo. Era una tarde con muchos matices por los entresijos propios de una reaparición. Y han sido sensaciones buenas y bonitas".

El percance me ha servido para evolucionar y crecer como persona... Dios hace las cosas para bien"Con respecto a la temporada y al futuro esta profesión es imprevisible. Hay que sembrar día a día"En el aspecto físico estoy totalmente recuperado. En la plaza me vi muy bien, fuerte y con frescura"

El torero, ante la incertidumbre por un período tan dilatado sin torear ante el público, asevera: "Uno, antes de hacer el paseíllo, pensaba cómo iba a reaccionar mi cuerpo y mi espíritu. Hay esa inquietud de cómo conectarás con el toro, el toreo y el público, algo que es esencial. Tanto el público como mis compañeros me trataron con mucho cariño. En mi regreso al ruedo he sentido mi espíritu libre. He estado cómodo y a gusto". En cuanto a su respuesta física, tanto en banderillas como en las faenas que realizó, dice: "Estoy totalmente recuperado. En la plaza me vi muy bien, fuerte y con frescura".

El diestro, sobre la trascendencia del percance de Muro, afirma que ha salido reforzado: "Me he agarrado a la vida. Dios me ha puesto en el camino la dureza. Me ha servido para evolucionar y crecer como persona. He visto el entorno de otro modo, en una profesión en la que no tienes tiempo para nada. He conocido la vida y he profundizado en mis sentimientos. Dios hace las cosas para bien".

Ferrera, cuya próxima parada en esta temporada tan especial para el espada extremeño será la Maestranza, donde fue premiado por las mejores faenas en 2014 y 2015, a sendos toros de Victorino Martín, afirma: "Ahora, mi mente, mi ilusión y mi espíritu están en Sevilla. Mi corazón ha sentido lo más puro que puede sentir un torero. La vuelta ante esa afición y cátedra es muy ilusionante y emotiva. Estoy deseando mostrar mi tauromaquia ante un público tan especial y sensible". Una tauromaquia que en su esencia "no ha cambiado. En todo caso, la interpreto de una manera más libre por la maduración del artista".

De su participación en la Feria de Abril, donde hará doblete, indica: "Serán dos tardes. Es la consecuencia de lo que había hecho en las dos ferias anteriores. Mi ilusión primera era verme anunciado en la corrida de Victorino". Con respecto al cartel, señala: "Es muy bonito. El año pasado, Escribano y Ureña hicieron historia, dieron una grandiosa tarde. Escribano es un torero de una entrega importantísima, que ha recorrido un camino muy duro. Ureña también hace un toreo con clase y mucha entrega. Con los toros de Victorino tengo una comunión especial tanto en Sevilla como en todas partes. Es un cartel para que el aficionado pueda disfrutar el toreo".

El espada analiza el otro cartel, en el que alternará con Padilla y López Simón: "Los toros de El Pilar tienen un buen fondo. Juan José, el año pasado, tuvo una gran tarde y López Simón es uno de los nuevos valores importantes. Es otro cartel bonito".

En definitiva, refiere que "tras el primer paso por Olivenza, debo estar a la altura en Sevilla para continuar por el buen camino". Y en cuanto al resto de la temporada y a su futuro, sentencia: "Esta profesión es imprevisible. Hay que sembrar día a día".