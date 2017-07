"He sentido la llamada del toreo desde niño"

El novillero sin picadores Daniel de la Fuente (La Puebla del Río, 1995), triunfador del último ciclo de promoción en Sevilla, nos desgrana sus actuaciones y habla sobre su futuro. Alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, es sobrino de los rejoneadores Peralta y tiene una vinculación especial con Morante. También está ligado al mundo ganadero -la familia de su padre es propietaria de Dolores Rufino, que pasta en La Puebla-.

-Daniel, ¿qué supuso su debut?

-Mucha ilusión. Quería que vieran mi toreo y tenía la incertidumbre de saber si encajaría en el público. Fueron sentimientos positivos.

-Analice sus actuaciones.

-El primer día iba con mucha ilusión. La faena no cogió el vuelo que yo hubiese querido por algún enganchón, porque el novillo perdió las manos o por el viento. Fue una presentación positiva, sin la rotundidad que yo hubiera querido. La de la final fue de mucha responsabilidad. Era consciente de que tenía que expresar mi toreo. En el primero, complicado, sólo pude sacar la raza -el novillo le cogió en tres ocasiones y le propinó una tremenda paliza-. La otra faena fue más rotunda, con derechazos muy buenos y el público crujió. La espada, por todo lo alto. Hay defectos, estoy empezando, pero éste es el camino.

-¿Cómo le acogió el público?

-Llegó a entrar porque hubo entrega y las faenas calaron.

-¿Cuándo siente la llamada del toreo?

-Desde siempre, desde niño. Estoy vinculado al mundo del toro. Los Peralta son tíos segundos. La familia de mi padre tiene la ganadería Dolores Rufino, que pasta en La Puebla. A partir de ahí establecí relación con Morante, que tiene detalles de figurón del toreo. Por ejemplo, vino a verme en la final; antes me había dejado un vestido grana y oro y siempre me ha aportado conocimientos.

-¿Cómo ha sido su experiencia como alumno de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla?

-Entré el año pasado. Me ha aportado el aroma, el torear bien, el gusto, sentirme en torero y tener raza. Estoy muy agradecido por lo que me enseñan Luis de Pauloba, Pepe Luis Vargas y Curro Sierra.

-¿Quiénes son sus referentes?

-Joselito el Gallo, Antonio Bienvenida, Pepín Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Manzanares padre y ahora Morante.

-¿Tiene definido el toreo que busca?

-Sí. Pero esto es una constante evolución y no sabes por dónde vas a salir.

-¿Cómo es ese toreo?

-El pasarte al toro cerca y torear lo más despacio posible, siempre intentando acompañar con el pecho y que venga el toro toreado.

-En total, ¿cuántas novilladas ha sumado?

-Una treintena. También ha sido fundamental lo que he toreado en el campo y el apoyo de Dávila Miura, Rafael Peralta y Morante. La verdad es que no me puedo quejar.

-¿Ve cerca el debut con picadores?

-Sólo pienso en los próximos compromisos: el 15 de agosto en Navarrete y el 18 en Valverde del Camino. En estos días espero que suene el teléfono por lo de Sevilla.

-Su meta.

-Como para todos los que empiezan, mi meta es ser figura del toreo... Que llegue cuando Dios quiera.