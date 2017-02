El torero gerenense Manuel Escribano reaparecerá en la Feria de Fallas de Valencia el próximo 12 de marzo, alternando con Juan José Padilla y Curro Díaz, con toros de Fuente Ymbro, tras la gravísima cornada que sufrió en Alicante el pasado 25 de junio y en la que un toro le hirió de máxima gravedad en el triángulo de Scarpa.

-Manuel, después de tanto sufrimiento, ¿se lo cree?

Ahora viene la prueba de si he superado todo y consigo estar a la altura de mi listón"Se mezclan muchas sensaciones, desde la felicidad hasta el miedo. Intentaré estar a tope"En Sevilla espero un mínimo de dos tardes, una con toros de Victorino y otra alternando con figuras"Voy a salir a tumba abierta... codearme con los de arriba y ser imprescindible en todas las ferias"

-Ya está aquí. Me lo creo. He luchado mucho para ello.

-¿Qué sensaciones siente ahora mismo?

-Me siento raro. Miras hacia atrás y parece que todo es lejano y que todo se olvida. Todo lo que he sufrido se queda atrás, todo vuelve a la normalidad y ahora toca soñar. Se mezclan muchas sensaciones, desde la felicidad hasta el miedo. Hasta que no me vea no sabré cómo me sentiré delante del toro. Intentaré estar a tope sabiendo que hay que ganar todo de nuevo. Me siento en algunas cosas como si empezara de cero.

-Eso que dice es muy fuerte porque no para de recibir premios por sus grandes triunfos en Sevilla y en otras plazas.

-Es que ahora viene la prueba de si he superado todo por esa cornada que me apartó de los ruedos en junio pasado. Tengo que ganar el día a día y demostrar que he superado lo que me ha pasado y conseguir estar a la altura en que dejé mi listón el año pasado e incluso luchar por elevarlo.

-¿Está totalmente recuperado?

-Todavía no. Para llegar al cien por ciento, sinceramente, me queda muchísimo, pasarán meses. Pero poco a poco lo iré consiguiendo.

-Analice el cartel.

-La de Fuente Ymbro es una ganadería muy buena, de la que en Valencia siempre embisten dos o tres toros. Padilla es un torero que me ha ayudado mucho en lo personal y que como Curro Díaz atraviesan un gran momento.

-¿Se probará en alguna otra plaza antes de actuar en Valencia?

-No. La reaparición será en Las Fallas, una gran feria.

-¿Cómo se encuentra la negociación para su contratación en Sevilla?

-Espero que sea algo especial y tener un trato importante. Me gustaría estar un mínimo de dos tardes, una con la corrida de Victorino Martín, que tiene mucho ambiente y al menos otro cartel para batirme el cobre en mi plaza con las grandes figuras del toreo.

-Para la de Victorino ya se da el cartel por cerrado: Ferrera, Escribano y Ureña...

-No tengo ni idea. Acaban de hacerse oficiales los carteles de Valencia y todavía es pronto para lo de Sevilla. Espero que sea un cartel bonito y seguro que con toreros que suelen matar habitualmente los toros de esta ganadería.

-¿Y en Madrid?

-Ni idea. Todavía no hay ni conversaciones.

-¿Influirá el cambio de apoderamiento para su contratación?

-No. Con mis otros apoderados -Taurodelta, quien gestionaba Las Ventas- no tuve trato de favor; por ejemplo, lidié corridas de Adolfo Martín. Ahora -su representante es El Tato-, la nueva empresa -Simón Casas- me contratará también por mis méritos en el ruedo.

-¿Qué ha sido lo más duro en esta larguísima etapa de convalecencia?

-La recuperación física, que ha sido durísima. Estaba muy limitado. Ha habido momentos en que pensaba que no llegaría el día de volver a torear, con un dolor físico en mi pierna terrible.

-¿Le quedan secuelas?

-La presión venosa. Tengo un cierto temor. No puedo mover los dedos hacia abajo. Pero no me limita para torear.

-¿Saldrá a por todas?

-Sí, totalmente. Voy a salir a tumba abierta como siempre.

-¿Pondrá banderillas como antes?

-Sí. Todavía no me he probado con ningún animal porque no quiero lesionarme por un mal apoyo.

-¿Ha toreado mucho en el campo?

-Bastante y ya he matado dos toros.

-¿Qué espera para la temporada 2017?

-Superar todo y volver al mismo nivel. Dar una buena imagen, con zambombazos como el que di en Sevilla.

-¿Y a medio y largo plazo?

-Superar ese nivel, codearme con los de arriba y ser imprescindible en todas las ferias.