"Mi tío fue un torero clásico, con arte y fiel en la amistad"

El matador de toros Alfonso Oliva Soto (Camas, 1988) homenajea este sábado, 9 de septiembre, a su tío, el banderillero Ramón Soto Vargas, quien falleció por una cornada mortal en la Maestranza hace un cuarto de siglo -en concreto, el 13 de septiembre de 1992-. En una portátil de unas 2.500 localidades, junto al pabellón cubierto Pepe Flores, a las 18:00, dará comienzo un festejo en el que el rejoneador Alejandro Rodríguez lidiará un astado de Peralta y Oliva Soto cuatro toros -dos de Bohórquez y dos de Lagunajanda-. Después de cuarenta años, se vuelve a dar un festejo mayor en Camas.

-Usted era un niño cuando sucedió la tragedia ¿Qué imagen se formó de su tío?

-De admiración. Veía fotos de mi familia de novillero, haciendo el paseíllo en Sevilla... Lo veía como un guerrero. Me llamaba la atención el valor de los toreros, el traje de torear.

-¿Hasta qué punto incidió aquello para que se hiciera torero?

-Su recuerdo estaba muy presente en Camas y en Sevilla. Quién me iba a mí a decir que con el tiempo yo iba a triunfar con un toro de Conde de la Maza -13 de abril de 2010- y que incluso rocé la Puerta del Príncipe; un toro de la misma ganadería que mató a mi tío. Todo el mundo me recordaba, con admiración, como era como persona y como torero.

-¿Y cómo era?

-Un torero clásico, con arte y muy amigo de sus amigos.

-A punto de torear en este homenaje, ¿qué siente?

-Una responsabilidad máxima. Además, vuelven los toros a Camas en festejo mayor después de cuarenta años y por otro lado llevo tiempo sin torear en Sevilla. Yo estoy preparado y quiero dar una imagen compacta y contundente como lidiador; no sólo de torero de pellizco.

-Si tuviera que definir su carrera en una frase...

-Es una carrera de corazón y sentimiento.

-¿Por qué cree que no está en el circuito?

-No puedo echarle la culpa a nadie. Algunas veces he fallado en momentos clave para abrir la Puerta del Príncipe; pero he cortado cinco o seis orejas en Sevilla. Ahora, además, ha descendido mucho el número de espectáculos. Pero soy joven y tengo años de experiencia.

-¿Cuántos festejos y qué resultados ha conseguido este año?

-Llego al sábado con tres corridas de toros en Perú y un festival en España con muy buenos resultados. En Huamachuco corté dos orejas y un rabo simbólicos de un toro que indulté y en Cutervo, donde toreé dos tardes, corté dos orejas en una de ellas a un toro. Y en el festival de El Castillo de las Guardas corté tres orejas.

-Supongo que el retorno a la Maestranza y a Las Ventas será su objetivo.

-Claro. En Sevilla, la última vez que toreé fue en 2015 y a Madrid no voy desde 2014. Son dos plazas fundamentales para reconducir la carrera de todos los toreros.