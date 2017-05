Un juez ordena ahora repetir el tercer examen de las oposiciones a bombero

El conflicto por las oposiciones a bombero de 2015 en la capital se complica con dos sentencias que contradicen otros dos fallos judiciales anteriores. Un juez ha ordenado repetir la tercera y última prueba del proceso de selección, mientras que hasta ahora la línea de pronunciamiento iba en el sentido de volver a corregir los ejercicios con un reparto de la puntuación proporcionado entre las preguntas y sus apartados. El magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga ha dictado su fallo respecto a las demandas de dos de los aspirantes que denunciaron al Ayuntamiento y exige retrotraer el “procedimiento de selección para que se celebre nuevamente el tercer ejercicio (práctico) de la fase de oposición”.

Mario Cortés: “Puede ser una solución definitiva para los contenciosos que tenemos” Los dos últimas sentencias contra las oposiciones a bombero de 2015 han sido acogidas por el Ayuntamiento de la capital con un mayor agrado que las anteriores. El concejal de Seguridad, Mario Cortés, valoró ayer los fallos justo después de conocerlos:“A diferencia de los anteriores jueces, éste no pone en cuestión el criterio de valoración del tribunal de las oposiciones, dice que actuó correctamente, pero que como hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que debe anunciarse previamente la distinta puntuación de las preguntas, pues ordena repetir el examen;retrotraer las oposiciones justo a ese punto”. Para Cortés, estos dos pronunciamientos suponen “una solución más justa para lo que reclamaban los aspirantes”, porque se “volvería a hacer el tercer ejercicio de la oposición y ahora sí se indicaría la puntuación asignada”. Pero al margen de su valoración, el edil concretó que es el área de Personal la que ahora tendrá que valorar la situación y decidir si se acatan las sentencias y se convoca de nuevo la prueba. “Puede ser una solución definitiva para los contenciosos que tenemos pendientes, porque el conflicto y malestar por no anunciar la puntuación se solucionaría, y todos los que accedieron a esa prueba podrían volver a presentarse”, concluyó.

Los opositores demandantes pedían al magistrado una corrección con un reparto de la puntuación proporcionado. Y partían de la base de que el tribunal de las oposiciones no había anunciado con anterioridad a la realización del ejercicio la puntuación asignada a cada uno de sus ejercicios, a pesar de la diferente valoración de los apartados y subapartados, que osciló entre los 0,5 y 1,5 puntos. Pero en su fallo el juez considera que la solución no debe ser atribuir “a todas las preguntas el mismo valor”. El magistrado estima que el tribunal de las oposiciones “estaba facultado para atribuir distinta valoración a cada una de las preguntas atendiendo a su mayor o menor relevancia y/o complejidad”, aunque, por otra parte, sí que entiende que no llegó a satisfacer “las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo” de que “los criterios de valoración sean comunicados con anterioridad a la realización de las pruebas, como garantía de los principios de publicidad, transparencia, seguridad jurídica e igualdad”. Por eso entiende el magistrado a la hora de dictar su fallo que es “más respetuoso con los principios de mérito y capacidad que se retrotraigan las actuaciones del procedimiento de selección para que se celebre nuevamente el tercer ejercicio de la fase de oposición”.

El pronunciamiento choca de lleno no sólo con la petición de los aspirantes, sino con dos sentencias anteriores con las que el Ayuntamiento estaba obligado a volver a corregir el tercer ejercicio de la prueba de selección. Aunque el Consistorio tiene las dos sentencias recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Estos fallos sí estimaron la demanda de los aspirantes, obligando a un reparto de la puntuación proporcionado y equitativo, entre los apartados y subapartados de las preguntas.

Los demandantes aseguraron ayer a este periódico que interpondrán recurso de apelación contra las nuevas sentencias, al entender que el juez se ha excedido respecto de lo que se le solicitaba en la demanda. “Dice que se estima parcialmente nuestra demanda, pero se está pronunciando sobre una cosa que no está en el suplico de la demanda y no se nos está dando nada de lo que se le estaba pidiendo”, explicaron.

Fueron nueve los aspirantes a bombero que denunciaron en los tribunales las últimas oposiciones a bombero y hasta el momento se han celebrado cinco juicios, por lo que quedan pendientes otros cuatro.