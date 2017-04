'Dream Makers', una vía para fomentar la creatividad infantil

Investigadoras de la Universidad de Cádiz (UCA) participa en el proyecto europeok2 Dream Makers, bajo el auspicio del programa Erasmus+, que trata de fomentar el desarrollo de la creatividad en niños de Infantil en situación de desventaja económica. El Infantário da Rochinha (Portugal) lidera el estudio Creatividad, Inteligencia Múltiple e Impresión 3D en preescolar para niños desfavorecidos junto a la UCA y la Universidad de Zielona Góra (Polonia).

La profesora del departamento de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, Noemí Serrano, coordina esta investigación junto a las docentes, Estíbaliz Aragón, del departamento de Psicología, Yesica del Águila del departamento de Didáctica, y Lucía Rodríguez Parada, de la Escuela Superior de Ingeniería.

Dream makers es un proyecto de investigación-acción, que desarrolla un estudio longitudinal con una duración de tres años (2016-2019), en el que participan niños de 4 a 6 años de edad. Pone en relación diversas variables: las inteligencias múltiples de Gardner, la creatividad y la tecnología 3D. Su objetivo es promover la imaginación de los más pequeños con el fin de ayudarles a sobrellevar las condiciones sociales que le rodean, para incrementar sus fortalezas y capacidades internas y darles herramientas para mejorar su propio futuro a pesar de la situación económica. "Pretende sembrar la semilla para un emprendimiento diferido en las futuras generaciones. Se trata, en definitiva, de crear una nueva metodología que ayude al profesorado en las aulas a fomentar la creatividad y el pensamiento divergente y original", detalló la profesora responsable de la UCA.

Los países participantes son Portugal, Polonia y España. Se está implementando en el Infantário da Rochinha en Madeira, aunque en Polonia y Cádiz, también se pondrá en marcha en un aula ordinaria de educación Infantil. En Cádiz se llevará a cabo en el colegio público Casal Carrillo de San Fernando.

Madeira tiene como protagonistas escolares que se encuentran en un umbral de pobreza, desde esta perspectiva, no solo se da apoyo con los materiales y recursos necesarios para la implementación del programa de aprendizaje, sino que además se les proporciona alimentos, desplazamientos "e incluso alguna necesidad de vestido o calzado que puedan tener. No sería lógico proporcionarles una formación innovadora y no cubrir las necesidades básicas que tienen estos menores en situación de pobreza".