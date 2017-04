Manos a la obra para conseguir un uso racional de los medicamentos

Se estima que, generalmente, un tercio de los pacientes no utiliza la medicación tal y como le fue prescrita, otro tercio lo hace sólo a veces y tan solo el tercio restante cumple adecuadamente los tratamientos. Esto, sobre todo, repercute en que la medicación no consigue lograr los objetivos terapéuticos para los que fue prescrita. Además, el mal uso de los fármacos provoca aproximadamente un gasto de 11.250 millones de euros anuales en España y está relacionada con 18.400 muertes. La Organización Mundial de la Salud estima que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en el uso racional de los medicamentos.

Dentro de este contexto la Universidad de Granada (UGR) participa en AdherenciaMED, un programa de investigación liderado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la UGR para evaluar e implantar el Servicio de Adherencia Terapéutica en las farmacias comunitarias.

AdherenciaMED pretende elevar los índices de cumplimiento terapéutico en una acción coordinada con los profesionales sanitarios

En Granada, el programa está coordinado por el profesor de la Cátedra de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, Fernando Martínez Martínez. También trabajan en este proyecto farmacéuticos comunitarios de Albacete, Ciudad Real, A Coruña, Guadalajara, Guipúzcoa, Soria y Santa Cruz de Tenerife.

El objetivo final del programa es la implantación del Servicio de Adherencia Terapéutica en las farmacias comunitarias. De esta manera, la Profesión Farmacéutica, sensible al problema de salud pública que representa la falta de adherencia a los tratamientos, quiere ofrecer una respuesta asistencial para elevar el grado de cumplimiento terapéutico y reducir así los problemas de salud y económicos que genera esta falta de adherencia.

En AdherenciaMED, el farmacéutico contribuye con su actuación a incrementar los índices de cumplimiento terapéutico, pero además, desde la Organización Farmacéutica Colegial se desarrollan programas de investigación que analicen las causas y generen soluciones para atajar este problema. Se trata de una iniciativa mediante la cual, aprovechando la cercanía y accesibilidad de la red de farmacias y el conocimiento del medicamento que tiene el farmacéutico, necesiten o no de prescripción, se pretende contribuir a elevar los índices de cumplimiento terapéutico en una acción coordinada con el resto de profesionales sanitarios.

El programa AdherenciaMED, que cuenta con la colaboración de los Laboratorios CINFA, se inicia este mes con la formación de los Formadores Colegiales (FoCo), farmacéuticos que facilitan y apoyan in situ en la farmacia la implantación de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales. Con posterioridad, se llevará a cabo un pilotaje en los Colegios de Farmacéuticos de Albacete y Guipúzcoa, con el fin de evaluar los resultados y mejorar los procesos para, posteriormente, llevar a cabo el estudio principal en los Colegios de Ciudad Real, A Coruña, Guadalajara, Soria y Tenerife.