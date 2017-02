La democracia tiene rostros y biografías

Distanciamiento entre ambas fuerzas

La llegada de las elecciones intensifica más si cabe, el trasvase de cargos entre ambas organizaciones. Lo habitual es que el PSOE tire de los cargos ugetistas para formar sus listas electorales lo que lleva a un momento de fricción pues el sindicato se siente permanentemente descabezado aunque esto no dejaba de ser un fenómeno interno pues no pasaba factura al número de delegados sindicales conseguidos. Pero lo cierto es que tras cada elección la cúpula del sindicato se tenía que renovar. Así, entre 1977 y 1982, UGT tendrá tres secretarios provinciales. La confrontación vino en 1981 cuando, una vez más, el PSOE está preparando sus listas. Orta declina su inclusión lo que no hizo el secretario provincial Tomás Seisdedos. Cuando Orta en 1983, obtiene la secretaría elige por vez primera, una Ejecutiva que no comparte la doble militancia lo que fue algo rompedor a nivel nacional y precedente de lo que posteriormente sucedería entre Felipe González y Nicolás Redondo aunque este último caso, aderezado con otros argumentos.