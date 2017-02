La UJA comienza su novena campaña arqueológica en Asuán con el proyecto más importante de España en Egipto

La necrópolis de Qubbet el-Hawa se halla justo en frente de la moderna ciudad de Asuán, unos 1.000 kilómetros al sur de El Cairo (Egipto). En ella se han encontrado a lo largo de diferentes campañas de excavación unas 60 tumbas talladas en la roca de la colina, algunas de las cuales no han sido investigadas nunca. Con este objetivo, desde el pasado 16 de enero, la misión arqueológica que dirige la Universidad de Jaén (UJA) en esta necrópolis realiza su novena campaña de excavaciones, que se prolongará hasta el próximo 17 de marzo.

"Sin duda nos enfrentamos a la campaña más prometedora de buenas noticias, de los últimos años", indica optimista el director del proyecto y profesor de Egiptología de la UJA, Alejandro Jiménez Serrano, que espera continuar aportando datos relativos a la historia del antiguo Egipto a una investigación arqueológica que se están llevando a cabo desde el año 2008. Para ello, este año los trabajos cuentan con la financiación de un proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, que lo convierten en el proyecto más importante que desarrolla España en Egipto, según asegura Jiménez, quien vio como en años anteriores se le retiraba financiación o se retrasaban la convocatoria.

Por lo que respecta a los trabajos, durante esta campaña se continuará excavando la cámara donde el pasado año se halló la tumba de la madre de dos gobernadores que controlaban la frontera sur de Egipto hace 3.800 años, la dama Sattjeni, que era hija del gobernador Sarenput II, uno de los oficiales más poderosos durante la edad de oro egipcia de la Dinastía XII (1830 a. C.). "La dama estaba acompañada por otros dos individuos, que esperamos conocer quiénes son, aunque sospechamos que son de la familia gobernante de Elefantina en el 1800 a.C.", explica el profesor Jiménez. Por otro lado, se continuará con la excavación de la tumba número 33, donde el último día de trabajos de la pasada campaña apareció el inicio de una fosa "inesperada", lo que en opinión del director de los trabajos "le añade más complejidad a la zona del enterramiento".

El resto de trabajos se centrarán en la excavación de lo que hace indicar que es la tumba más antigua de la necrópolis (2000 a.C.), denominada 122; en la excavación de los pozos funerarios de una tumba abierta al público, perteneciente a Sarenpunt I, uno de los individuos más poderosos de su época (1900 a.C.), que pese a ser visitable nunca se ha excavado; y se continuará con la excavación de una subestructura en la tumba 35, consistente en al menos tres cámaras funerarias. También se realizarán labores de conservación de materiales hallados en las pasadas campañas.

El equipo multidisciplinar que dirige la UJA está formado por una treintena de investigadores, principalmente de la UJA -de áreas como Historia Antigua, Química Inorgánica, Cartografía, Geodésica y Fotogrametría, y del Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica-, así como de otras universidades como Granada, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Londres, Carlos de Praga y Lovaina (Bélgica).

La mayor parte de las tumbas halladas hasta el momento pertenecieron a los nobles del Reino Antiguo y del Reino Medio (2600-1750 a. C.), aunque hay algunas tumbas de época posterior. En ellas, se han encontrado inscripciones de suma importancia para la Historia no sólo de Egipto, sino de toda la humanidad. Así, en la tumba del gobernador Herjuf (2200 a. C.) se narran los tres viajes que éste realizó al centro de África, en uno de los cuales llegó a traer a un pigmeo; ello supone la mención más antigua de este grupo étnico. Además, en otras inscripciones se narran las relaciones de Egipto con la vecina región de Nubia (actual Sudán) a lo largo de casi un milenio. Una vez que las excavaciones avanzaron lo suficiente en el complejo funerario de los dos gobernadores, desde 2015, el proyecto ha ampliado la zona de estudio. Los objetivos se centran en la excavación de los pozos funerarios de la Dinastía XII: Sarenput I (QH36), QH32 -reutilizada en el Reino Nuevo por un tal Aku-, Sarenput II (QH31) y Heqaib II (QH30).

Desde 2008, el proyecto se ha centrado en el estudio y excavación de la tumba QH33, en donde fueron enterrados los gobernadores de Elefantina Heqaib III y su hermano y sucesor, Ameny-Seneb (1810-1790 a. C.), que fueron contemporáneos al penúltimo faraón de la XII Dinastía, Amenemhat III (1818-1773 a. C.). A raíz de estos trabajos arqueológicos, se han sacado a la luz, nuevas tumbas que están en proceso de excavación.

Los trabajos arqueológicos pueden seguirse en el diario de campaña 2017 de su página web, como viene siendo habitual en este proyecto, o en redes sociales.