A la creación de este nuevo término han contribuido los profesores de la Universidad de Sevilla José Luis Jiménez y Francisco Serrano, aplicando para ello su amplia labor investigadora, y Diego Fuentes, como presidente y CEO de Vip World Events, miembro afiliado de UNWTO (United Nations World Tourism Organization).

El origen del concepto y el nacimiento de este nuevo sector dentro del turismo se detectó hace más de dos años, con la necesidad de definir esta nueva tipología de Turismo, favoreciendo y estandarizando las relaciones entre clientes institucionales y los distintos proveedores del sector.

Para el correcto desarrollo de esta definición, desde la Facultad de Turismo y Finanzas se ha recomendado diseñar un proyecto de investigación para profundizar en este nuevo concepto del turismo. Por ello, se contemplan escenarios de colaboración en materia de investigación y desarrollo para seguir contribuyendo a la implementación de este nuevo e innovador sector en el ámbito turístico internacional.

“Se entiende por Turismo de Gobiernos (Governmental and Institutional Travel and Tourism), como todos aquellos viajes y actividades que realizan los representantes de las distintas Instituciones Gubernamentales en las misiones diplomáticas y acciones de protocolo o representación de sus respectivos países en el ejercicio de sus funciones”

Se amplía esta definición con el siguiente texto: “Esta definición permite establecer y regular estándares de comportamiento que afectarán directamente de forma positiva a la sostenibilidad del sector. Así mismo favorecerá la especialización y profesionalización de proveedores turísticos y culturales receptores de dichos viajes y actividades de ámbito institucional. Estos viajes no incluyen exclusivamente los servicios de transporte, alojamiento y gastronómicos; existen múltiples actividades de ámbito general (culturales, sociales, etc.) con actividades complementarias no propiamente turísticas que pueden ser realizadas como consecuencia del propio viaje gubernamental.