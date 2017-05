Este trabajo del profesor Domínguez Frejo ha recibido el primer premio internacional a la mejor tesis doctoral en el campo de los Sistemas de Transporte Inteligentes (IEEE ITSS Best Dissertation Award) otorgado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la asociación profesional de ingenieros y tecnólogos más importante del mundo. El premio le fue entregado en la Conferencia Internacional de Sistemas Inteligentes de Transporte (IEEE ITSC) que se celebró del 1 al 4 de noviembre en Rio de Janeiro, Brasil.

La investigación se centra en el campo del control de tráfico en autovías. Los sistemas de control de tráfico usan sensores que describen la situación del tráfico y permiten al sistema decidir automáticamente la mejor opción posible en función de las necesidades del tráfico usando un programa de optimización dinámico. Gracias a dicho sistema, los límites de velocidad, los carriles reversibles y los semáforos pueden cambiar automáticamente anticipándose a futuros atascos.

Las investigaciones y simulaciones realizadas en la tesis demuestran que la potencial aplicación de dichas técnicas reduciría substancialmente la congestión formada en la SE-30 y los accesos a la ciudad. “Por ejemplo, solamente con decidir en qué dirección se abre el carril reversible del Puente del Centenario usando un algoritmo inteligente, se reducirían en más 200 horas diarias el tiemplo empleado entre todos los conductores que cruzan cada día dicho puente”, apunta este investigador.

José Ramón Domínguez realizó su tesis doctoral en el grupo de la ETSI Automática y Robótica Industrial, liderado por el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla, Eduardo Fernández Camacho, también director de la tesis.

El trabajo ha sido posible gracias a la financiación del programa ‘Personal Investigador en Formación (PIF)’ del Plan Propio de I+D+i de la Universidad de Sevilla y del proyecto europeo HYCON2, una red de excelencia internacional financiada por la Comisión Europea para potenciar la cooperación en la investigación de control de sistemas dinámicos complejos.