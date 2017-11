Airbus y Biomedal, premiados en el ‘II Premios al Mecenazgo Empresarial’ del Consejo Social de la US

El paraninfo de la Universidad de Sevilla ha acogido en la tarde de este 22 de noviembre la entrega de la segunda edición de los ‘Premios al Mecenazgo Empresarial’ del Consejo Social a las compañías Airbus y Biomedal en las modalidades de gran empresa y pymes, respectivamente. El acto de entrega de estos galardones ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y la presidenta del Consejo Social, Concha Yoldi.

Estos premios, de carácter honorífico, ponen en valor la trayectoria de excelencia de Airbus y Biomedal -que recogen el testigo de Ayesa y GPTech, galardonadas en la primera edición- al ser empresas referentes en sus sectores, innovadoras en sus acciones y con fuertes vínculos de colaboración con la Universidad de Sevilla mantenida a lo largo del tiempo a través de diversas formas de mecenazgo.

Para Airbus, que ha cuadruplicado su volumen de negocio en nuestro país en los últimos 16 años y que en 2017 celebra el 75 aniversario de su planta de Tablada, la US es una de las instituciones académicas de enseñanza superior más importantes en España. Prueba de ello son sus diversas formas de colaboración con la institución, entre las que destaca la Cátedra Aeroespacial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), que ofrece prácticas y programas para estudiantes de grado, posgrado y personal docente e investigador, así como la creación del máster propio que ya han cursado más de 200 estudiantes.

Por su parte, Biomedal, empresa del sector biotecnológico andaluz nacida hace 17 años como una spin-off de la US, desarrolla su actividad, en gran medida, en colaboración con el Grupo de Investigación CTS 995 Aspectos Básicos y Aplicados de la Enfermedad Celíaca y otras Patologías Gastrointestinales, del departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia, liderado por la catedrática de la US Carolina Sousa. Esta colaboración universidad-empresa ha dado lugar a 10 proyectos y contratos de investigación en los últimos 10 años y a 3 patentes registradas. La estrecha colaboración entre esta entidad y la US se ha visto reflejada en los 1.6 millones de euros que la institución académica ha percibido a partir de la actividad investigadora de Biomedal.

El jurado de estos premios ha estado formado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la universidad y de la sociedad sevillana: Luis Onieva, doctor Ingeniero Industrial y catedrático de la US; Antonio Lappí, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y consejero del Consejo Social; José López Barneo, catedrático de Fisiología de la US y director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS); Carmen Núñez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la US; Jesús Espinosa Ruiz, director de operaciones de Alestis Aerospace y consejero del Consejo Social; Gabriel Dronda Fernández, gerente de Comunicación Área Sur de Coca Cola European Partners y consejero del Consejo Social; Concha Yoldi, presidenta del Consejo Social y actuando como secretario Jesús Jiménez, director del Consejo Social.

Durante su intervención, la presidenta del Consejo Social, Concha Yoldi, ha destacado que las empresas galardonadas “son un activo económico de incalculable valor para nuestra ciudad. En los últimos años han contribuido notablemente a mejorar la imagen y a reforzar la credibilidad nacional e internacional de nuestra región”. Además, ha insistido en la necesidad de aumentar el mecenazgo privado a la universidad pública “en este campo tenemos un enorme potencial de crecimiento. Nuestra universidad dispone de más de 560 grupos de investigación capaces de resolver problemas técnicos, productivos, de comercialización o de gestión que tengan empresas del entorno local, regional, nacional e incluso europeo”.

Desde el Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en la Universidad, se procura incentivar el mecenazgo y la relación del tejido productivo con la universidad, contribuyendo a dar visibilidad, y por tanto, fomentar los diferentes tipos de colaboración entre la Universidad y las empresas con implantación en Sevilla, a través de contratos, convenios de colaboración, becas y cátedras de empresas, entre otras acciones. Así lo establece este órgano en su Plan de Actuaciones para este ejercicio.

Sobre el Consejo Social de la US

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Entre sus funciones, se encuentra promover la adecuación de la oferta de enseñanzas y actividades de la sociedad andaluza, así como apoyar la colaboración de la sociedad en la financiación universitaria, el establecimiento de programas para la inserción laboral de los titulados y la promoción de convenios de colaboración, en general.

De este modo, las funciones del Consejo Social se dividen en tres grandes bloques, según su normativa reguladora: económico-financiero, en el que se encuadran facultades de aprobación y liquidación de los presupuestos universitarios, tasas y precios públicos; académico, que abarca la aprobación de nuevas titulaciones y normas de permanencia de alumnos; y relaciones con la sociedad, con funciones de promoción de convenios y del mecenazgo y de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.