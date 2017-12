La constitucionalista Ruth Rubio reconocida por la Corte Penal Internacional

El pasado 7 de diciembre la sede de la Corte Penal Internacional anunció la instalación de un Mural de Legado a la Justicia de Género (Legacy Wall)con el que se pretende celebrar y honrar a algunas mujeres y hombres que han contribuido a avances en el campo de la justicia de género en los últimos 125 años.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ruth Rubio Marín es una de personas a las que se reconoce en este Mural, seleccionada por sus décadas de trabajo académico en justicia de género y transiciones, y, en especial, por su trabajo en materia de reparaciones a las víctimas. Entre los homenajeados encontramos también nombres como la actriz y directora Angelina Jollie y el Secretario de Exteriores británico William Hague, quienes, en 2015, lideraron una importante iniciativa contra la contra la violencia sexual en conflicto.

Ruth Rubio Marín es Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla con acreditación a cátedra y profesora visitante ocasional de la New York Law School Global Faculty. Hasta agosto de 2016 (y desde el 2008) fue titular de la Cátedra de Derecho Constitucional Comparado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y antes impartió docencia en centros de prestigio académico de Norteamérica incluyendo la Universidad de Columbia y de Princeton. Con un doctorado por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, su investigación se centra en entender cómo el derecho público construye y reta categorías de inclusión y exclusión con especial énfasis en las categorías articuladas en torno al género, la ciudadanía y la pertenencia a minorías nacionales.

The Legacy Wall recoge el nombre de 151 jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, víctimas, testigos (en número, por anonimato), políticos, diplomáticos, académicos, organizaciones internacionales y miembros de las Naciones Unidas que han contribuido a crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos armados, y que han contribuido a establecer y expandir la justicia para las víctimas de estos crímenes. Miembros de la sociedad civil, académicos y profesionales fueron consultados en el proceso selección para la creación de esta lista.

The Legacy Wall es una propuesta de la Junta de Iniciativas de Mujeres para la Justicia de Género (Women’s Initiatives for Gender Justice) para realizar un tributo perdurable que honre la experiencia, la visión y el compromiso de mujeres y hombres de diferentes milenios, regiones y sectores de la sociedad que transformaron nuestro mundo sirviendo de inspiración a las generaciones futuras. The Women’s Initiatives for Gender Justice es una organización internacional de derechos humanos de las mujeres que aboga por la justicia de género a través de la Corte Penal Internacional (CPI) mediante mecanismos nacionales, incluidas negociaciones de paz y procesos de justicia. Trabaja con las mujeres más afectadas por las situaciones de conflicto investigadas por el ICC, y colabora con más de 6,000 socios de base, asociados y miembros.

Esta iniciativa se hizo pública en diciembre de 2017 en Nueva York coincidiendo con e la Asamblea de Estados Partes de la CPI dándose a conocer la lista de homenajeados el 8 de diciembre. El anuncio de la iniciativa coincide en 2017 con la celebración de los 15 años del establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), y quiere conmemorar, el 20º aniversario en 2018 de la adopción del Estatuto de Roma, que crea la CPI. La instalación del Mural está prevista para el 2018 entre uno de los actos conmemorativos de ese aniversario.

El Legacy Wall, que mostrará las fotos y especificará la contribución de cada uno de los homenajeados de forma que los miembros y visitantes de la Corte se puedan familiarizar con ellos, pretende ser un legado vivo al que se vayan agregando más nombres en futuros aniversarios del Estatuto de Roma, a medida que el campo de la justicia de género vaya evolucionando y las generaciones futuras se unan y contribuyen a este esfuerzo.