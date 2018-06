La US se vuelca con la Bienal de Flamenco

La Universidad de Sevilla y el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) han firmado un convenio para la colaboración en la organización de actividades durante la vigésima edición de la Bienal de Flamenco, que se celebrará en Sevilla del 6 al 30 de septiembre de 2018.

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla han firmado un convenio de colaboración para la organización de diferentes actividades en materia de estudio, investigación, difusión e innovación, durante la celebración de la vigésima edición de la Bienal de Flamenco, que se celebrará en Sevilla del 6 al 30 de septiembre de 2018.

Ambas instituciones, que mantienen una estrecha relación a lo largo de todo el año, han acordado la colaboración académica y organizativa de la US en el marco de esta nueva edición de la Bienal en materias como la investigación en torno al Flamenco, la difusión de sus actividades, la edición de libros, organización de exposiciones, espectáculos en espacios universitarios y clases magistrales.

Este acto ha contado con la presencia de Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla, Luis Méndez, director del CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) y Antonio Zoido, director de la XX Bienal de Flamenco.

Antonio Muñoz ha mostrado "una gran satisfacción con la firma de este sólido convenio para los próximos cuatro años que permitirá trabajar de forma planificada y eficaz". Además, ha destacado la Bienal de Flamenco como "la principal cita cultural de la ciudad, una ciudad que cuenta con una agenda cultural envidiable. La intención es que, durante la XX Bienal, Sevilla huela a flamenco en todos sus rincones, para que tanto los sevillanos como los visitantes sientan que se está celebrando un evento de primera magnitud. Para conseguir esta atmósfera especial es fundamental no sólo los artistas y sus espectáculos, si no, ir más allá a través del estudio, la investigación, las publicaciones y la innovación que complementa la amplia y rica programación de esta nueva edición de la Bienal. Gracias a la Universidad de Sevilla podrá lograrse este objetivo. Es impensable no contar con la Universidad, pues no hay mejor aliado para conseguirlo".

Por su parte, Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla, ha ratificado las palabras de Antonio Muñoz y ha destacado que "el papel fundamental del flamenco en la cultura de la ciudad, con todas las connotaciones históricas que conlleva para nuestra cultura como pueblo. Sevilla cuenta con una programación cultural amplia, extensa y de gran calidad durante todo el año y la Universidad de Sevilla está presente en ella, gracias, especialmente, al CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla)".

Las actividades previstas durante la Bienal, según ha manifestado el rector, giran en torno a cuatro puntos cardinales: El primero de ellos es la cesión, por parte de la US, de espacios escénicos. En este sentido, destaca la actuación del bailaor Eduardo Guerrero en los jardines de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, sede de la Universidad, en la que presentará un innovador montaje uniendo su baile con elementos etéreos y efímeros como las burbujas.

Otro punto importante derivado del convenio que rubricado será el encuentro para la reflexión e investigación durante un ciclo de conferencias celebrado en la sede de CICUS (C/Madre de Dios). La fotografía tendrá también un papel destacado gracias a las exposiciones vinculadas a la Bienal que se van a celebrar durante el mes de septiembre.

El cuarto y último eje será la difusión de actividades de la Bienal: está previsto editar y emitir cuatro documentales para una televisión iberoamericana llevando así el flamenco por todo el mundo.

Asimismo, el rector de la Universidad de Sevilla ha expuesto su intención de incorporar el flamenco a la formación superior reglada a través de un máster oficial, expresando su deseo de hacerlo extensible a todas las universidades públicas andaluzas, convirtiéndose así en un referente internacional.