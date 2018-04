"Who said we barely took any picture?" es la obra ganadora del XXIV Certamen Europeo de Artes Plásticas

Tras la reunión del jurado del XXIV Certamen Europeo de Artes Plásticas “Universidad de Sevilla” año 2017/2018 se ha decidido por unanimidad otorgar el primer premio a la obra "Who said we barely took any picture?//¿Quién dijo que apenas hicimos fotos?" de María Cristina Fernández Rodríguez.

También han sido seleccionadas un total de 10 obras que formarán parte de la exposición que cada año es organizada con las piezas finalistas y que será inaugurada el jueves 12 de abril en el CICUS.El jurado ha estado compuesto por

- Luis Méndez Rodríguez, director general de Cultura y Patrimonio, como presidente- Luis Martínez Montiel, director del Secretariado de Patrimonio Histórico-Artístico- José Mª Sánchez Sánchez, decano de la Facultad de Bellas Artes- Mª Luisa Vadillo Rodríguez, profesora de la Fac. BB.AA.- Juan Bosco Díaz de Urmeneta- Carmen Aranguren Muriel- Carolina Alarcón Criado- y Rosario Voltes Gálvez, jefa de unidad del CICUS, como secretaria del jurado.

María Cristina Fernández Rodríguez, nacida en Sevilla, es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, máster en Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo por la Universidad del País Vasco, y estuvo becada por la universidad de Nevada (EEUU).

El XXIV Certamen Europeo de Artes Plásticas “Universidad de Sevilla”, año 2017/2018, tiene un premio único de 1.500,00 euros para el ganador. El certamen está abierto a todos los alumnos matriculados en el curso 2017/2018 en alguna de las universidades europeas en los estudios conducentes a un título universitario oficial, y todas aquellas personas que hayan concluido dichos estudios en el curso 2008/2009 o posterior. Quedan exceptuados aquellos que hubieran resultado premiados en convocatorias anteriores.