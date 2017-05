Investigadores de la UPO combaten la esterilidad asociada a la diabetes

Científicos de la Universidad Pablo de Olavide, dirigidos por la investigadora del departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica Marta Artal Sanz, han iniciado un proyecto de investigación centrado en la identificación de dianas moleculares para combatir la esterilidad asociada a la diabetes.

Se trata de un estudio que parte de los resultados obtenidos del proyecto financiado por el programa H2020 ERC-Starting Grant, denominado Mitochondrial signalling crosstalk in the regulation of ageing (MitoSigAge), cuya investigación trata de comprender el proceso de envejecimiento centrándose en la señalización del factor de crecimiento insulínico IGF-1 (IIS) y su interacción con el metabolismo mitocondrial.

El mundo occidental se enfrenta a un problema de envejecimiento de la población. “En España, la llamada pirámide de población parece más un abeto de Navidad que una pirámide. Por un lado, los mayores nos resistimos a morir y abandonarla, y por el otro extremo se está quedando raquítica con una reducción enorme de nacimientos”, afirma la investigadora Marta Artal, que asegura que “este cambio poblacional va a tener consecuencias en la manera que entendemos nuestra sociedad”.

"Los mayores nos resistimos a morir, mientras hay una reducción enorme de nacimientos. Este cambio repercutirá en la manera en la que entendemos la sociedad"

Entre las causas de la disminución de la tasa de natalidad destaca la tendencia a una maternidad tardía en sociedades modernas, pero también a problemas de fertilidad que muchas veces son detectados tarde en la vida de una mujer, como son la infertilidad asociada a la diabetes y el síndrome asociado a esta enfermedad, conocido como “síndrome de ovario poliquístico” (SOP). “El SOP es la principal causa de infertilidad ovulatoria, siendo el trastorno endocrino y metabólico más frecuente que afecta a mujeres en edad reproductiva”, explica Manuel Muñoz Ruiz, investigador del departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la UPO, que también participa en este proyecto.

El alcance de la investigación

Esta investigación tiene entre sus objetivos identificar dianas moleculares evolutivamente conservadas que, cuando están inactivas, suprimen la esterilidad asociada a una IIS defectuosa en un animal modelo para la infertilidad. Además, los investigadores pretenden identificar fármacos existentes para las dianas identificadas y determinar qué compuestos o combinación de compuestos tienen el mejor potencial terapéutico.

Con este estudio se pretende proteger mediante patentes los compuestos para esa nueva aplicación y dar los pasos iniciales hacia la valorización de los productos identificados y su potencial comercial, así como realizar estudios de mercado para evaluar el potencial comercial de esta tecnología. Con estos pasos, se quiere dirigir un proyecto originalmente diseñado para conocer procesos biológicos sin pretensiones aplicadas hacia un desarrollo terapéutico para una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres en edad reproductiva. “Si este estudio tiene éxito, proporcionará importantes beneficios sociales y económicos en nuestra sociedad ayudando a personas que lo necesitan y paliando el creciente envejecimiento de la sociedad actual”, concluye la investigadora Marta Artal.