Desmemoria, tabúes y olvido

El 6 de noviembre de 1997, con motivo de la celebración del 70 cumpleaños de Günter Grass, tuvo lugar en el Centro Cultural del Círculo de Lectores en Madrid un encuentro entre el escritor alemán y Juan Goytisolo. Bajo el lema Dos escritores sin mandato dialogan sobre la desmemoria, los tabúes y el olvido, ambos autores llevaron a cabo una larga reflexión a dos voces sobre temas universales y grandes problemas de la actualidad y sobre el papel de los intelectuales o de los escritores en la Europa del futuro.

Goytisolo habló sobre el hecho de que el olvido y la amnesia que se pactó en la transición nos estaba pasando factura. Citaba al William Blake para hablar del ultraliberalismo. "Una misma Ley para el león y el buey es la opresión". Grass se lamentaba de la instalación del dogmatismo y del pensamiento escolástico que le recordaba a la Edad Media más oscura. "Se niegan ciertas cosas -un Galileo de nuestra época chocaría con los mismos problemas que en su tiempo-, pues se ha impuesto el sentido escolástico que dicta que lo que no puede ser no existe. ¡Nos están tomando el pelo!".

Sobre la situación política, Goytisolo, en relación a la esperanzada visión de Grass, decía: "en mi opinión las esperanzas por ver la socialdemocracia y los verdes acabando con la derecha no son posibles en España, no son posibles con el paisaje político actual español… En España no veo a ningún Oscar Lafontaine en perspectiva. El PSOE no parece haber aprendido nada de su merecida derrota electoral, lo que resulta palpable en su apiñamiento defensivo en torno a una serie de personas sospechosas de haber violado la legalidad; por otro lado el sectarismo de la dirección de Izquierda Unida la sitúa realmente en lo que se llamaría las afueras de la realidad. Entre tanto, tras la derecha civilizada reaparece una derecha pura y dura, franquista, en la judicatura y también en la tentativa de reducir o acallar los medios de la prensa de oposición…"

Goytisolo se despidió agradeciéndole las palabras a Grass y haciendo suyas las palabras de su homenajeado tertuliano de que "no somos árboles aislados, sino que vivimos en un bosque. Sólo el tiempo podrá decir si un arbusto se trasforma en árbol o si seguirá siendo un simple arbusto".