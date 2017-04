Activision y Bungie distribuyen la primera imagen oficial de 'Destiny 2'

Parece que Activision y Bungie ya se encuentran en disposición de comenzar a mostrar materiales de la esperada secuela de Destiny. Mediante la cuenta oficial en Twitter del juego, la desarrolladora ha liberado la primera imagen oficial de Destiny 2. Aunque el material no anticipa demasiado, parece que la captura ha sido tomada de un teaser que se estrenará próximamente. Algo que si se confirma es el nombre comercial que recibirá la producción, que añadiría un escueto 2 sin ningún subtítulo para marcar la secuela. Espacio probablemente reservado para ir identificando las expansiones.

En cualquier caso, Destiny 2 se comercializará tres años después de la puesta de largo de la franquicia, tiempo en el cual ha acumulado cantidad de contenido extra, actualizaciones y expansiones. La última, Era de triunfos, se ha estrenado para PlayStation 4 y Xbox One.

Hay que apuntar que, por el momento, no se han confirmado las plataformas a las que llegará la secuela, pero los últimos datos parecen apuntar una versión para PC que se sumaría a las correspondientes de PlayStation 4 y Xbox One. La consola de Sony, precisamente, acogería un periodo de prueba -Beta- del juego durante los próximos meses, algo que no sería extraño si atendemos a la política de Activision con el anterior juego. Por el momento, lo único confirmado es que Destiny 2 llegará antes de terminar el próximo otoño.