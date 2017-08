Análisis 'El misterioso viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios'

La franquicia protagonizada por el Profesor Layton nunca ha ofrecido la impresión de haberse convertido en un producto accesorio con el paso de los años. Desde su primera incursión en el universo de los videojuegos en 2008 con la inolvidable Villa Misteriosa, la serie de misterio y puzles para la gama de consolas callejeras de Nintendo y el brillante arqueólogo londinense nos han brindado dos trilogías solapadas a otras espléndidas aventuras rebosantes de misterios y rompecabezas, hábilmente, sin la necesidad de sobreexplotar la fórmula y los personajes. Tanto es así, que el buque insignia de la respetada desarrolladora todavía no ha mostrado signos claros de agotamiento, aunque desde su estreno se han distribuido más de 15,5 millones de unidades en todo el mundo.Tras probar suerte con un primer juego para iOS llamado Layton Brothers: Mystery Room, el equipo de Level-5, ha optado ahora por adentrarse más profundamente en estos territorios y para ello han contado con un personaje muy familiar. Se trata de Katrielle, la hija del famoso investigador. Pero esta nueva generación de la familia Layton no tiene nada que envidiar a la serie clásica. De hecho, la corriente podría ser perfectamente, al contrario. El primer juego de la serie para iOS y Android protagonizado directamente por un miembro de la familia Layton no prescinde de ninguno de los elementos y características que marcan su identidad, pues el título abarca fielmente el estilo y los cánones clásicos de la saga.

Un adecuado cambio de formato

El misterioso viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios mantiene (incluso supera en los aspectos gráficos) el legado que tantas horas nos ha mantenido pegados a las consolas de Nintendo con la misma eficiencia y habilidad de sus predecesores. Aunque los aficionados del perspicaz personaje conocen los mecanismos constantemente alimentados por puzles de diferentes índole y dificultad variable que se compactan en torno a la trama principal, el interés es máximo durante toda la aventura. La fuerza de la trama radica precisamente en esto: la falta de tiempo inactivo. La tensión es siempre palpable y se manifiesta en una serie de rompecabezas y secuencias de vídeo que otorgan sentido a la trama que la sustenta.

El título protagonizado por la hija de Layton no defrauda en ninguno de sus aspectos: cuenta con una entretenida historia, una selección de notables rompecabezas y un el elenco de extras y personajes marca de la casa, es decir, cargados de personalidad y carisma. En el último capítulo de la serie, la detective Katrielle Layton, asistida por Sherl, el perro que habla, se embarca en una serie de misteriosas aventuras a través de Londres. Sin ir más lejos en los detalles de la historia para evitar correr el riesgo de desvelar algún asunto crucial de la trama, llegados al final del juego tuvimos la clara sensación de vernos ante uno de los argumentos más entretenidos que la saga nos ha dado en los últimos años. Esto quiere decir que no falta ningún recurso, como los giros sobre una historia que sigue escrupulosamente las pautas de la franquicia. El ritmo que propone la aventura está significativamente más sostenido y el resultado es un adictivo compendio con mecánicas sobradamente probadas en el pasado. Por supuesto, estamos tratando con una aventura gráfica del Profesor Layton, pero el cambio de configuración aporta una frescura indiscutible a las andanzas de los personajes.

Más actual, más cómodo, más práctico, más puzles

Aunque hayamos cambiado de plataforma, el sistema de juego no ha variado desde el comienzo de la serie. El núcleo una vez más se vincula a las pruebas de lógica y conocimiento con varios niveles de exigencia que van desde las matemáticas, hasta la intuición y las habilidades de observación del jugador. Pero a diferencia del resto de títulos, el planteamiento aquí es diferente, pues en lugar de centrarse en la resolución de un único y gran misterio, los jugadores se enfrentarán a diferentes enigmas relacionados con una trama principal.

Una vez arranca la aventura, la pantalla de nuestro dispositivo iOS o Android se segmenta en dos parcelas que simulan las dos pantallas que encontramos en las familias de portátiles de Nintendo -el juego se lanzará también para 3DS este mismo otoño-. El área superior muestra los vídeos y nos permite deambular por los escenarios, interactuar con los diversos elementos usando una lupa. Como es habitual, al pulsar sobre un personaje se le invitará a hablar. Al tocar un objeto se mostrará información adicional y, cómo no, al explorar los rincones más escondidos de los escenarios podemos encontrar las famosas monedas con las que obtener pistas y ayudas. Por otro lado, el título presume de la mayor colección de rompecabezas de toda la franquicia y cantidad de extras, como, por ejemplo, elegir entre cantidad de trajes para Katrielle, personalizar la Layton Agencia de Investigación y jugar al minijuego que avanza en la historia principal.

A nivel audiovisual, El misterioso viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios cumple sobradamente. La obra, que recoge el testigo de anteriores producciones marca de la casa, hace gala de unos gráficos más que notables, con modelados de personajes muy bien caracterizados y acorde con la excentricidad de sus personalidades. Las secuencias, ya sean cinemáticas o no, cumplen a rajatabla con la intención de ofrecer momentos de tensión y apogeo a la historia, todo con textos en castellano. En cuanto al sonido, tanto las melodías que nos acompañan durante el juego como los efectos de sonido, se funden perfectamente con el momento de la historia y sus acciones. En conjunto, la entrega es estos aspectos supera hasta la fecha los títulos aparecidos el catálogo de Nintendo, con piezas animadas y dramáticas, apoyadas con efectos sonoros y animaciones que se plasman perfectamente en los dispositivos portátiles.

Conclusiones

El misterioso Viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios se convierte desde el día de su lanzamiento en una de las propuestas más interesantes que existen actualmente en el catálogo de iOS y Android dentro de su género. La detective Katrielle Layton, hija del profesor, sin duda, es un personaje bien construido, respetando siempre las características propias de la franquicia. Un título muy recomendable para los amantes de los puzles y un sabroso episodio de estreno para los seguidores de la franquicia.