Análisis 'MX vs ATV All Out'

La ficha 'MX vs ATV All Out'. Género: Velocidad, simulador. Fecha de lanzamiento: 28/03/2018. Plataforma: PC, PS4, Xbox One. Desarrolladora: Rainbow Studios. Productora: THQ Nordic. Distribuidora: Koch Media. Multijugador: Sí. Idioma: Castellano. Voz: Castellano. PEGI: +3.

De forma paralela a las apuestas clásicas de pilotaje y conducción, el género de los simuladores arcade que optan por alejarse de pistas asfaltadas a bordo de varios tipos de vehículos con dos y cuatro ruedas siempre es una diversión agradable, ya sea por la naturaleza de su estilo de conducción, más duro y agresivo, pero sobre todo por la fascinación que el barro, la naturaleza sin contaminar y la competición entre barrancos y terrenos inseguros es capaz de proporcionar.

Con la actual generación de sistemas, parece que se ha perdido parte del interés por desbocar esa adrenalina que en otros tiempos ha inundado el mercado con gran éxito de crítica y público. Pero si alguna compañía ha mantenido inalterable su interés por esta combinación entre arcade y simulación, sería Rainbow Studios y su popular franquicia Mx vs Atv. El estudio de desarrollo con sede en Phoenix, Arizona, maneja a la perfección la alquimia para este género, algo que, de nuevo, se refleja en MX vs ATV All Out, la última entrega de la serie tras el éxito de MX vs ATV: Reflex en sistemas de anterior generación. Ahora la serie llega a PlayStation 4, Xbox One y PC con la promesa de ofrecer una completa experiencia todoterreno con motos, vehículos ATV y UTV en entornos de mundo abierto que explorar, con cantidad de modos de competición y juego online para 16 jugadores. Ponte al casco, ajústate los guantes y revisa el equipo, porque vamos a salir a competir a campo abierto.

La serie amplía horizontes y condiciones

MX vs ATV All Out recoge todo el potencial, conocimientos y deseos de sus desarrolladores para amplíar sus horizontes en múltiples aspectos -incluso en el sentido literal. La experiencia de carreras todoterreno que promueve la entrega radica en la total libertad, por ejemplo, para elegir qué pilotas y cómo mejorarlo, qué equipamiento llevar, cómo competir, dónde y contra quién, todo esto, junto a las mejoras que han traído las nuevas tecnologías de deformación de terreno y nuevas físicas Rider-Reflex y de Deformación en Tiempo Real.

Desde las primeras pantallas del juego se puede apreciar que el producto ofrece opciones clásicas dentro del género, pero que en ningún caso defraudan. Además de carreras multifacéticas en el que se puede participar en varios tipos de competiciones Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint, Tag y Freestyle con los diferentes vehículos disponibles, se puede competir en el modo carrera, cooperativo a pantalla partida y eventos multijugador en línea, una característica imprescindible para cualquier título de conducción moderno que se precie. Las carreras están divididas por tipo de evento y cada uno resulta realmente interesante, por ejemplo, en Supercross, el jugador participa en exigentes rutas repletas de obstáculos que superar. Las pruebas Nationals, Opencross, Waypoint y Tag proporcionan predeterminadas categorías de vehículos y en general mantienen las mismas características. La diferencia la marcan circuitos más o menos técnicos y abiertos a interpretaciones libres. En el modo libre, como su nombre indica, el jugador decide que hacer, bien visitar el amplio mapa, recoger algunos desbloqueables o entrenar el estilo de conducción, entre otras opciones de juego.Free Style es el modo clásico dedicado a obtener puntos de estilo gracias a la ejecución de trucos, buque insignia especialmente en lo que respecta al uso de dos ruedas gracias a un sistema de control muy bien diseñado, que permite mediante la combinación de botones y el uso de las palancas del mando realizar diversas combinaciones. Sin duda representa uno de los aspectos más entretenidos de todo el paquete. La guinda al pastel la pone un eficiente multijugador en línea de 16 jugadores y la posibilidad de jugar a pantalla dividida para 2 jugadores.

En general todos los eventos del título de Rainbow Studios están diseñados para divertir y enfatizar el tipo de juego que los amantes de estas disciplinas esperan, incluida una inteligencia artificial agresiva con una parte empeñada en superar al jugador en carrera, incluso, embistiendo si es necesario, de manera que se hace obligatorio tener un ojo siempre puesto en nuestros competidores, en la mayoría de los casos algunos de los mejores pilotos profesionales del mundo.

Cantidad de opciones de personalización

Como sucede en casi todos los títulos de género de la actual generación, el jugador tiene cantidad de opciones de personalización a su disposición que se pueden adquirir con los créditos obtenidos por participar en los diferentes eventos. Se pueden adquirir mejoras mecánicas y estéticas para los vehículos de nuestro garaje con elementos originales, comprar otros más potentes, y por supuesto, cascos, ropa y guantes con diferentes diseños. En definitiva, esto nos sirve para lucir nuestro rincón privado en un showroom con todos tus vehículos personalizados, junto al equipamiento de las principales marcas. También podemos elegir nuestro propio estilo entre numerosas compañías.

Como señalábamos, MX vs ATV All Out adopta un sistema de conducción mixto, que básicamente combina arcade y simulación en una proporción que se ajusta perfectamente a la propuesta. El resultado es excelente y todo gira suave y natural; de hecho, no es tan raro estrellarse o perder el control del vehículo debido al motor físico y su realista ejecución, tanto con los obstáculos sólidos, como en grandes superficies líquidas, haciendo que cada carrera sea emocionante y exigente. De modo que no será fácil llevarse todas las victorias sin conocer los circuitos y plantear estrategias correctas tanto en la carrera como en el tipo y condiciones del vehículo. También se perciben claramente los cambios en la firmeza del suelo tras el paso de vehículos, que dejan surcos más profundos a cada paso, y cada vuelta se vive completamente diferente, obligando al jugador a ejecutar continuos cambios de trayectoria y plantearse bruscas correcciones para evitar un final doloroso y prematuro.

Gracias al hecho de ser capaz de mover el peso del piloto con la palanca de control derecha del mando, también es posible calibrar con precisión los saltos y trayectorias, haciendo que el sistema de guía sea muy sensible y capaz de darnos una pequeña satisfacción en cada aterrizaje perfecto. Cada tipo de vehículo tiene, por supuesto, un sistema de control diferenciado y equilibrado, sin embargo, las competiciones más divertidas las encontramos entre los manillares de motos y quads, ya que sufren una mayor influencia de las deformaciones del terreno.

Un enorme entorno para disfrutar de la competición al aire libre

Desde un punto de vista técnico, el título Rainbow Studios sorprende tanto por el mapa que han sido capaces de generar, cómo por los efectos especiales y las condiciones del barro y agua. La impresión general se encuentra por encima de lo que podíamos esperar con escenas que producen un gran impacto visual, especialmente entre entornos naturales. También ayuda la notable distancia de dibujado, con una imagen hilvanada en muchos kilómetros que es rica en detalles y efectos de luz. A pesar del constante y frenético flujo de imágenes durante las competiciones, el juego se mueve sin demasiados aspavientos, incluso en momentos muy agitados con varios vehículos luchando simultánea y furiosamente en pantalla. A diferencia de los capítulos anteriores de la serie, en el nuevo MX vs ATV All Out los modelados son mucho más ricos, mientras que las deformaciones estéticas debidas al paso de los vehículos y los accidentes son más incisivas, mucho más de lo que se ha visto, hasta ahora, en producciones similares. El marco gráfico se cierra con una valoración por encima de lo esperado, entre otros por el correcto uso de fuentes de iluminación y texturas con una calidad sólida y convincente.

La vertiente acústica también ha crecido. A nivel general y en relación a los efectos de sonido, destaca el correcto rugido de los motores y los efectos derivados de las propias carreras, mientras que la banda sonora, con conocidos temas de corte metalero, encaja plenamente con el espíritu del juego. Como siempre, se recomienda tener un buen sistema dolby digital para disfrutar de este aspecto de la mejor manera posible. El juego nos llega con todos los textos de pantalla en castellano para que no perdamos detalle sobre cualquier elemento incluido en el simulador arcade.

Conclusiones

MX vs ATV All Out será recordado como un hito dentro de la franquicia. Presenta un apetitoso plato para todos los amantes de los deportes extremos: la jugabilidad, el número de eventos disponibles, las licencias oficiales y algunas características tan interesantes como las nuevas tecnologías de deformación en tiempo real y físicas Rider-Reflex, que se combinan con una parcela técnica a la altura de cualquier producción de última hornada. Cierra el marco un correcto multijugador en línea que es capaz de ofrecer cantidades ingentes de adrenalina. Sin duda, una compra muy recomendada para los amantes del género y los enamorados de las emociones fuertes.