Análisis 'Super Bomberman R'

Los juegos de la franquicia Bomberman siempre han tenido, como mínimo, un exponente en el catálogo de las diferentes plataformas de Nintendo, excepto en Wii U. Para evitar que esto se repita, Konami ha estrenado de forma conjunta a la consola la nueva entrega de la serie que, desde su lanzamiento en 1985, ha sido un título de referencia entre los juegos de combate. Ahora, vuelve como Super Bomberman R para la nueva Nintendo Switch, y nos detenemos para comprobar cómo se reparten las bombas en la entrega para la consola híbrida.

Nada ha cambiado

En Super Bomberman R, las mecánicas básicas no han cambiado: el jugador controla el personaje mientras se deshace de enemigos por los laberintos que sirven como escenarios para el juego. Usas una bomba, te desplazas a lugar seguro, resuelves algunos puzles y el enfrentamiento con algún jefe. Como os adelantábamos, las mecánicas no han cambiado demasiado, pero esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. El sistema de juego funciona y continúa siendo muy adictivo y entretenido. A nivel plástico la entrega no tiene rival dentro de la franquicia, pero se echan de menos algunas novedades, además del estilo moderno, los escenarios 3D y los gráficos fotorrealistas.

Entre los principales modos de juego destaca el desarrollo de una historia de corte infantil. La cuestión es que los ocho hermanos Bomberman, defensores de la paz del universo, plantarán cara a Buggler, el emperador del mal que pretende arrasar con el universo, y a sus esbirros. Para ello tendrán que superar cinco peculiares mundos y derrotar a los Cinco Viles Bomber que esperan al final de cada fase.

Buggler y los Cinco Viles Bomber

El archienemigo de los hermanos Bomberman, así como la mente que se encuentra detrás de los últimos acontecimientos, está compuesto tanto de elementos orgánicos como mecánicos y es capaz de perfeccionarse hasta alcanzar un poder ilimitado. Los esbirros se reparten en varios grupos con características propias, como los Magnet Bomber, que, gracias a sus poderes magnéticos, son capaces de mover libremente cualquier objeto metálico, sin importar su tamaño.Los Golem Bomber poseen un cuerpo gigantesco y una gran fuerza que destaca sobre la del resto de los Viles Bomber, además de ser capaces de resistir sin sufrir ningún daño el más feroz de los ataques. El Phantom Bomber es el cerebro de los Cinco Viles Bomber, es el especialista en hackeo. El Plasma Bomber, por su parte, es el líder y más poderoso del grupo. Es capaz de lanzar rayos eléctricos. Por último, Karaoke Bomber es la única chica del grupo. Es capaz de acabar con sus rivales valiéndose de sus encantadores ataques. Pero eso no es lo peor: su tono desafinado puede reventar el tímpano hasta del más sordo. Este modo se extiende hasta superar las 50 fases mientras disfrutas de la historia y, además, puedes jugar con otro amigo, una opción bastante divertida.

Variados modos de juego

Super Bomberman R también incluye un modo Batalla para un máximo de ocho jugadores. Además, también se ofrece juego cooperativo para dos: los jugadores superan cada nivel, uno tras otro, alcanzando la cifra de 50. También hay una nueva regla que dice que para superar un nivel no es suficiente con eliminar a todos los enemigos. En el modo batalla se puede participar de combates en línea contra otros jugadores o contra aquellos que tengan mandos o una consola cercana (es posible conectar hasta cuatro consolas).

Sin dejar las opciones en línea, también se puede optar por Batalla de liga, o jugar en una Batalla libre en la que el jugador elige las normas y la fase donde jugar. En Batalla de liga los jugadores combaten contra otros de su misma liga, logrando Puntos de batalla (PB) que le ayudarán a abrirse paso por las diferentes ligas. Los PB aumentan cada vez que el jugador gana y disminuyen cuando pierde. Hay un total de doce niveles de liga distintos: Dios, Campeón, Pro, Amateur, Novato y Bebé, cada uno con divisiones A y B. A medida que aumentan tus PB, serás promovido a ligas superiores.

Ligas y puntos de batalla

Cuando el jugador elige Batalla de liga, automáticamente se reunirá con jugadores que ya están en línea. Una vez que se reúnan dos o más jugadores, se creará una sala, a la que podrá unirse un máximo de cuatro jugadores. Llegados a este punto, se podrá seleccionar el personaje y los accesorios que quieren usarse para comenzar la batalla. Apuntar que los jugadores que han sido derrotados, pueden continuar atacando lanzando bombas desde fuera de los Bloques de muro que rodea el límite del escenario.

Cuando el tiempo se está agotando, comenzarán a caer Bloques de presión que irán llenado el escenario, empezando desde los bordes y avanzando al centro. Si te aplasta uno de estos bloques, se acabará la partida. Una vez que termine el combate, se mostrará la pantalla de resultados. Los jugadores aparecen ordenados por número de victorias, y reciben PB de acuerdo a dicha clasificación. Dependiendo del resultado, será promovido o degradado a una liga distinta.Por su parte en Batalla libre, los jugadores pueden crear una sala con sus propias reglas. También puede unirse a salas que han creado otros jugadores. Pero llegamos al punto fuerte de la vertiente en línea: la batalla multijugador.

En este modo pueden jugar un máximo de ocho personas. El aspecto más social lo encontramos en la vertiente Combate local, un modo en el que se puede combatir con otras consolas cercanas. Hasta un máximo de ocho jugadores repartidos en cuatro consolas podrán jugar juntos. Los combates se juegan en rondas individuales, cuyo vencedor será el último jugador que quede.

Técnicamente completo

En materia gráfica se nota que Super Bomberman R es un videojuego para la nueva Nintendo Switch, pues supera ampliamente todo lo que habíamos visto anteriormente en la serie. Los escenarios 3D y gráficos fotorrealistas aportan a la entrega un aspecto más moderno. Lo mismo ocurre con la banda sonora, que cuenta con temas bastante simples con alguna que otra partitura que despunta, pero que, en conjunto, logra alcanzar el notable.

Conclusiones

Aunque la campaña es breve y su argumentación muy infantil, Super Bomberman R se estrena en Nintendo Switch con algunas características muy divertidas y muchas horas de entretenimiento si jugamos con amigos. Su mecánica es accesible y los modos en red completan una oferta generosa en modos. Los seguidores de la vieja escuela pueden estar tranquilos, Bomberman regresa en plena forma.