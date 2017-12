Anunciadas las características de 'Rise of a New Sun', el parche 4.2 de 'Final Fantasy XIV'

Square Enix ha celebrado un evento centrado en las actualizaciones de Final Fantasy XIV Stormblood, que próximamente recibirá el parche 4.2, denominado Rise of a New Sun. También se han publicado fechas y ciudades para los fan festivals y los contenidos que llegarán en el próximo parche. Éste introducirá múltiples novedades, incluyendo pruebas y mazmorras, una actualización importante en el sistema de Glamours, varias actualizaciones de sistema y el esperadísimo Forbidden Land of Eureka.

Ésta es la lista inicial de contenidos anunciados para Rise of a New Sun: nuevo escenario principal y misiones secundarias; nueva mazmorra de asalto; The Forbidden Land of Eureka; actualización del sistema de Glamours; actualización del PvP The Feast; actualización para las viviendas; nueva batalla Primal; nuevas mazmorras; opción para volver a jugar ciertos contenidos; actualizaciones en las acciones musicales de los bardos, ampliación del inventario con una nueva opción de almacenamiento y más elementos por anunciar.

Como adelantábamos, también se ha anunciado las fechas y las ciudades para los fan festivals de Final Fantasy XIV que se celebrarán en 2018-19. La gira arrancará en Norteamérica el 16 y 17 de noviembre de 2018 en Las Vegas, seguido del Fan Festival europeo en París a principios de 2019, y terminando con el Fan Festival de Tokio en marzo de 2019. Por último, el evento anual Starlight Celebration regresa al juego. Ya se pueden completar misiones festivas para obtener recompensas temáticas.