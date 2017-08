Bethesda anuncia la edición definitiva de 'Fallout 4'

Bethesda ha desvelado que a partir del próximo 26 de septiembre podremos volver a poner rumbo al yermo con Fallout 4: Game of the Year Edition, la edición definitiva que incluye todas las actualizaciones de juego (como el modo Supervivencia), mejoras gráficas, la posibilidad de jugar mods gratis en PC y consolas y todo el contenido adicional oficial lanzado hasta la fecha.

Galardonado con más de 200 premios al mejor Juego del año, entre los que se incluyen el BAFTA 2016 y el D.I.C.E. Game of the Year 2016, Fallout 4 es el juego más ambicioso del estudio hasta la fecha. Como únicos supervivientes del Refugio 111 en un mundo destruido por la guerra nuclear, los jugadores deberán lucha por la supervivencia, reconstruir el yermo y decidir su futuro.

Fallout 4: Game of the Year Edition incluirá, como es habitual, el juego original actualizado y sus seis contenidos adicionales: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop y Automatron. Sin duda, una ocasión perfecta para disfrutar de la premiada aventura de Bethesda Game Studios.