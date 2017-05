'Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles' confirma fecha de lanzamiento en PS4

Activision ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles, las historias de la saga de los muertos vivientes juntas en un solo pack que llegarán el próximo día 16 primero en PlayStation 4.

Lo que comenzó como el desbloqueo de un easter egg para completar la campaña de Call of Duty: World at War se ha convertido hasta la fecha en el tercer modo de juego más querido por los fans de la serie. El paquete incluye ocho de los mapas zombis favoritos de los anteriores títulos de Call of Duty desarrollados por Treyarch, incluyendo World at War, Black Ops y Black Ops II.

Los mapas han sido completamente remasterizados desde cero, ofreciendo muchos de los clásicos argumentos de los orígenes de los zombis, un sonido mejorado y una nueva jugabilidad, todos actualizados para la actual generación de consolas.

Zombies Chronicles también permite a los jugadores usar armas personalizadas, incluyendo el armamento actual que aparece en Black Ops III que no figuraba en los mapas originales. Los ocho mapas que debutarán en la entrega son:

-De Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (Bunker Abandonado), Verruckt (Sanatorio de Wittenau) y Shi No Numa (Pantano de la jungla).

-De Call of Duty: Black Ops: Kino Der Toten (Teatro de los Muertos), Ascension (Cosmódromo soviético), Shangri-la (Santuario exótico de la selva) y Moon (Base lunar).

De Call of Duty: Black Ops II: Origins (Primera Guerra Mundial, Francia).

Para celebrar el lanzamiento, Activision y Treyarch pondrán en marcha a partir del día 16 Los 8 días de los muertos vivientes, durante los cuales los jugadores de Black Ops III de todas las plataformas y los jugadores de Black Ops III Zombies Chronicles de PS4 podrán ganar el doble de recompensas XP, participar en desafíos para la comunidad y recibir contenido exclusivo gratuito, incluyendo una tarjeta de visita Zombies, el camuflaje para el armamento, nuevas Gobble Gums y un tema para PS4.

"Los zombis de Call of Duty se han ganado un lugar especial en nuestros corazones gracias a sus posibilidades de juego, sus historias y su acción, que abarcan múltiples títulos -dice Rob Kostich, vicepresidente ejecutivo y director general de Call of Duty en Activision-. Estamos emocionados de compartir con los fans estos increíbles momentos en una completa oferta, disponible para la actual generación de hardware".