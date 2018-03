'Call of Cthulhu' revela aterradoras novedades

Este puede ser un año interesante para los seguidores de Call of Cthulhu, porque está previsto que Cyanide y Focus Home Interactive lancen la adaptación del juego de rol oficial para PC, PlayStation 4 y Xbox One en el que están trabajando. Por el momento no se conocían muchos detalles de la producción, anunciada como un juego de rol de mundo abierto de investigación mundial inspirado en los queridos mitos de Lovecraft, donde tomamos el papel de Edward Pierce, un detective que investigará una serie de extraños asesinatos.

Ahora con el desarrollo más avanzado, Romano Wiart, diseñador principal en Call of Cthulhu, ha revelado a la publicación oficial de PlayStation en Reino Unido, algunos matices sobre el título, como la duración de la historia, que se sitúa entre las 12 y 15 horas dependiendo de la forma de jugar, pues habrá objetivos secundarios y varias rutas para continuar. Sobre esta característica, Wiart asegura que existen diferentes maneras de experimentar la trama, algo que sumaría rejugabilidad al conjunto.En Call of Cthulhu la estabilidad mental de Edward Pierce será importante y contará con una mecánica donde se controla el grado de locura del personaje. Este nivel se determina a partir de las decisiones del jugador, y de éste dependerá el control sobre la cordura del personaje, lo cual nos llevará hasta diferentes finales cada uno con sus particularidades. "Mientras mejor lo manejes tomando las decisiones correctas, más alta será tu cordura y mantendrás el control de tu voluntad al terminar el juego, algo que afectará principalmente al final, ya tengas o no algunas opciones experimentará cosas o no. Así es como funciona. Al terminar tienes varios finales, pero si tu locura crece, tienes menos de ellos, menos opciones porque tu personaje no puede adoptar decisiones racionales", afirma Wiart.

Estas opciones determinarán el final, pero también afectan a algunas partes del juego, pues durante las misiones, determinados jugadores no podrán acceder a ciertos caminos debido a su resistencia, sus habilidades o su manera de hacer las cosas. "Sus elecciones abren caminos y cierran otros", cuenta el diseñador.

Por último, Wiart comenta que las fobias también ocuparán una parte importante de la obra, aunque irán creciendo paulatinamente. "Puedes tener todas las fobias. Pero no de una vez, cada configuración del área desencadena una fobia", concluye.

Call of Cthulhu tiene previsto su lanzamiento en algún momento de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC.