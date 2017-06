'Call of Duty: Modern Warfare Remastered', disponible como título individual

Call of Duty: Modern Warfare Remastered, la revisión del juego incluida exclusivamente en Call of Duty: Infinite Warfare, ya se encuentra disponible para descarga de manera individual en PlayStation Network. El juego, que aterriza primero en PlayStation 4 y más adelante en otras plataformas, incluye la campaña completa y los 16 mapas multijugador de Call of Duty 4: Modern Warfare ya conocidos, pero realizados con imágenes en alta definición.

Para acompañar el lanzamiento se estrenará un nuevo evento de temporada de Call of Duty llamado Días de verano. La celebración, de cinco semanas de duración, comenzó el pasado día 27 y contará con cantidad de regalos para utilizarse en el juego, eventos XP y nuevas playlist en sus diferentes títulos. Además, incluye un nuevo mapa para Modern Warfare Remastered inspirado en el verano y que estará disponible durante el evento.

"Con Modern Warfare Remastered hemos podido revivir los diferentes niveles de nuestra campaña favorita, así como disfrutar de momentos multijugador en alta definición y con audio remasterizado. El equipo se ha ocupado de cada aspecto durante el desarrollo, hasta el más mínimo detalle", mencionaba Brian Raffel, principal responsable de Raven Software.